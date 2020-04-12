أجسام مضيئة غريبة تحلق ليلا فوق سماء أمريكا... فيديو

وتم رصد مشهد غريب مؤخرًا وتم تصويره في السماء فوق مركزين سكانيين مما دفع بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التساؤل عما إذا كانوا شهدوا سربًا كاملاً من الأجسام الغريبة التي تبحر خلال الليل.

كما أشارت محطة راديو KIOZ ، فقد تم تسجيل مقطعي الفيديو (لم يتم التأكد من صدقهما على الفور) في 3 أبريل و 4 أبريل في مدينتين أمريكيتين تقعان في ولايات مختلفة (في ديترويت وميشيغان وكليفلاند ، أوهايو على التوالي) ، مع ظهور كلا الفيدتين "مجموعة متشابهة جدًا من الأشياء ونمط الطيران".

جادل عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا أن الأشياء التي شوهدت في مقاطع الفيديو قد تكون مجرد "فوانيس صينية" تم إطلاقها في السماء، حيث ذكر "تود نيكولاس" أنه في 4 أبريل كان هناك "مهرجان تشينغمينغ 2020 - إطلاق الفوانيس لتكريم الموتى ".

وتوهم مستخدم واحد على الأقل أن "الكشف سيحدث قريبًا"، على ما يبدو "يتم تصوير العديد من الأجسام الغريبة في جميع أنحاء العالم".