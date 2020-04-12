أحمد السقا يتحدى غادة عبد الرازق وهنيدي ونجوم آخرون في رمضان من أجل الخير... صور

لن يشارك الفنان المصري، أحمد السقا، في موسم رمضان 2020 بمسلسل تلفزيوني مثلما عوّد جمهوره في كل عام، وإنما من خلال برنامج مسابقات.

ويطل نجم أفلام الحركة الشهير في برنامج "إغلب السقا"، والذي من عنوانه يدور حول منافسات يشعلها مع عدد من أبرز نجوم الفن في العالم العربي، والذي سيعرض يوميا طيلة شهر رمضان على فضائية "إم بي سي مصر"، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

ويتبارى ضيف كل حلقة مع أحمد السقا على مدار ساعة كاملة في الكثير من المجالات غير المعتادة، حتى يتبرع الضيف في نهايتها بالمبالغ المالية التي فاز بها لإحدى الجهات الخيرية.

© Photo / MBC أحمد السقا في برنامج "إغلب السقا" لرمضان 2020

ويشارك في تقديم برنامج "إغلب السقا"، الإعلامية اللبنانية، رزان مغربي، التي سبق وأن شاركت أحمد السقا بطولة فيلم "حرب أطاليا" إنتاج 2005.

© Photo / MBC نيللي كريم مع رزان مغربي وأحمد السقا في برنامج "إغلب السقا"

ومن أبرز ضيوف برنامج "إغلب السقا" الفنان الكوميدي محمد هنيدي ونيللي كريم وغادة عبد الرازق وعمرو يوسف وعمرو سعد والمطرب اللبناني وائل جسار وقصي خولي ودرة والمطرب المصري حمادة هلال وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرون.

© Photo / MBC عمرو سعد ورزان مغربي وأحمد السقا في برنامج المسابقات "إغلب السقا"

وكان أحمد السقا أطل في موسم رمضان 2019 بمسلسل "ولد الغلابة"، من إخراج محمد سامي.