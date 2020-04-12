زوكربيرغ... كم تبلغ تكلفة حراسة الملياردير الذي يتقاضى دولارا واحدا؟

أنفقت شركة "فيسبوك" الملايين من الدولارات على تأمين ورحلات السفر الخاصة بالرئيس التنفيذي والمؤسس مارك زوكربيرغ، خلال عام 2019، وفقًا لبيانات الإفصاح المالي التي أعلنتها يوم الجمعة الماضي.

وكشفت الشركة عن إنفاقها ما يزيد على 23 مليون دولار خلال العام الماضي لتغطية هذه البنود، ارتفاعًا من نحو 20 مليون دولار في عام 2018 و9.1 مليون دولار في 2017. علمًا بأن الراتب الرسمي للملياردير زوكربيرغ هو دولار واحد سنويًا، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن بي سي".

وتشمل هذه النفقات مبلغ 10.4 مليون دولار مقابل التكاليف المتعلقة بالأمن الشخصي لزوكربيرغ في منزله وأثناء سفره الشخصي، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار لحمايته هو وأسرته.

تظهر البيانات أيضًا أن زوكربيرغ أنفق 2.95 مليون دولار على رحلات الطائرات الخاصة، ارتفاعًا من 2.59 مليون دولار في 2018 و1.52 مليون دولار في 2017. تقدم جميع النفقات تحت بند "تعويضات أخرى" لرئيس الشركة.

في الوقت نفسه، حصلت شيريل ساندبرج، رئيسة العمليات، على أجر أساسي يزيد قليلاً على 875 ألف دولار، لكنها تلقت مكافأة 902 ألف دولار بالإضافة إلى 19.67 مليون دولار في مكافأت الأسهم.

كما أنفقت شيريل على الأمن الشخصي، 4.37 مليون دولار في عام 2019، وكلف استخدامها للطائرات الخاصة "فيسبوك" 1.3 مليون دولار في عام 2019. تشمل التكاليف رسوم الركاب والوقود وطاقم العمل وتكاليف المطاعم المبلغ عنها.