وفاة الممثل الكوميدي البريطاني تيم بروك تايلور بسبب كورونا

توفي الممثل البريطاني، تيم بروك تايلور، اليوم الأحد، عن 79 عاما، بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال وكيل أعمال بروك تايلور إنه توفي صباح الأحد بمرض (كوفيد-19)، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وكانت تيم بروك تيلور جزء من مجموعة "فوتلايتس" بجامعة كامبريدج، وهي أرض خصبة لعدة أجيال من المواهب الكوميدية البريطانية، ثم اقتحم الكوميديا ​​الإذاعية والتلفزيونية في ستينيات القرن الماضي إلى جانب أعضاء "مونتي بايثون" المستقبليين جون كليز وغراهام تشابمان.

Buxton born Tim Brooke-Taylor, the comedian and actor, has died this morning from COVID-19. pic.twitter.com/4UtaEWrrOI — BBC North West (@BBCNWT) April 12, 2020

وشكل البرنامج البريطاني الكوميدي، "ذا غوديز" نقطة تحول في مسيرة بروك تايلور الفنية، إذ كان أحد أضلاع ثلاثي يضمه إلى جانب غرايم غاردن وبيل أودي، وانطلق عرضه من السبعينيات إلى ثمانينيات القرن الماضي، وحقق نجاحا كبيرا في بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والعديد من البلدان الأخرى.

I was obsessed with ‘The Goodies’ as a child, the first comedy show I really loved. I queued up to get the Goodies’ autographs as a grown-up, and got to meet Tim Brooke-Taylor more recently at a party. I was in total awe, but he was so kind & generous. It is so sad he is gone. pic.twitter.com/wxyGpJoyIU — David Walliams (@davidwalliams) April 12, 2020

ونعى غرايم غاردن، أحد نجوم برنامج "ذا غوديز"، صديقه تيم بروك تايلور، قائلا عنه إنه "كان رجلا مضحكا واجتماعيا وسخيفا لدرجة محبوبة، وسعدت بالعمل معه، وأستاذ، ولم يجده الجمهور مرحا فحسب بل رائعا أيضا".

وتابع أن خسارة بروك تايلور في هذا التوقيت الرهيب يصعب تحملها بشكل خاص.

Thank you everyone who has sent kind messages about the loss of Tim. It’s devastating to lose a friend and colleague of 50+ years. Fun, sociable and adorably silly, Tim was a class act. Our thoughts are with his family. — Graeme Garden (@GraemeGarden1) April 12, 2020

فيما غرد الكاتب المسرحي ستيفن فراي: "سمعت للتو الأخبار المؤلمة لوفاة تيم بروك تايلور، لطالما أتذكره كبطل، في بعض المناسبات الذهبية، وكذلك زميل متعاون ولطيف ومضحك وحكيم ودافئ وذكي عندما يقرر أن يصبح كذلك، إنني في غاية الحزن".

Just heard the devastating news of the death of Tim Brooke-Taylor. A hero for as long as I can remember, and –on a few golden occasions – a colleague and collaborator on I'm Sorry I Haven't A Clue. Gentle, kind, funny, wise, warm, but piercingly witty when he chose to be. So sad — Stephen Fry (@stephenfry) April 12, 2020

كما أن تيم بروك تايلور كان عضوا في لجنة برنامج المسابقات الكوميدي المحبوبة "I'm Sorry I Haven't a Clue" لأكثر من 40 عاما، والمذاع على راديو "بي بي سي".