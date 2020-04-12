بعد تهمته بإثارة الفتنة تم الإفراج عن الشاعر الكويتي فاضل الدبوس

أعلنت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الشاعر فاضل الدبوس، بكفالة مالية، بعد اتهامه بـ"إثارة الفتنة" في البلاد.

ونشر الشاعر المذكور مقطع مصورا ترحم فيه على الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأساء إلى المرجع الشيعي علي السيستاني، بحسب مانشره موقع "أمن ومحاكم"، على تويتر.

النيابة العامة تخلي سبيل #فاضل_الدبوس بكفالة 200 دينار بعد اتهامه بإثارة الفتنة في البلاد وإساءة استعمال الهاتف على خلفية نشره مقطع بالاساءة الى المرجع الديني السيد السيستاني والترحم على المقبور صدام حسين pic.twitter.com/cqkdMPhsYT — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) April 12, 2020

وأثار المقطع استياء شديدا عند رواد تويتر الكويتيين، لترحمه على الرئيس العراقي الذي غزا بلادهم، وغي نفس الوقت إساءته للسيستاني الذي يُعتبر رمزا للشيعة.

ونشر حساب على "تويتر" منسوب للشاعر، مقطع فيديو قال فيه "إنه خرج اليوم من النيابة".

السيد وزير الداخلية @AnasALsaleh يجب أن يحاسب #فاضل_الدبوس وفق قانون الوحدة الوطنية حيث تطاول على سماحة آية الله العظمى #السيد_السيستاني حفظه الله الذي كان له دور في حفظ #العراق والمنطقة

ومن جانب آخر يحاسب على تمجيده للمقبور #صدام_حسين الذي عاث الفساد في بلدنا الحبيب #الكويت pic.twitter.com/7kPBn6IaPn — هاني حسين شمس (@hanishams70) April 3, 2020

وبحسب موقع "إرم نيوز" سبق أن تعرض الشاعر الدبوس لمحاكمات في قضايا سابقة، بعد اتهامه بالإساءة إلى شخصيات ومسؤولين في البلاد، كان آخرها في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث تم توقيفه بتهمة مخالفة الآداب العامة، ليتم الإفراج عنه لاحقا بكفالة أيضا.