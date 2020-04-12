رقصة حسية لـ"إستر إكسبوسيتو" تحصد أكثر من 12 مليون مشاهدة خلال ساعتين... فيديو

حققت الممثلة الإسبانية إيستر اكسبوسيتو، شرهة كبيرة في الفترة الأخيرة ، إذ حققت مقاطع الفيديو، التي تنشرها ملايير المشاهدات.

وحصل الفيديو الأخير لبطلة سلسلة "نيفتلكس Netflix"، وهي ترقص على وقع أغنية "The Effect" لكل من "Rauw Alejandro & Chencho Corleone"، والتي حققت أكثر من 12 مليون مشاهدة خلال ساعتين من نشرها على صفحتها الرسمية على موقع "انستغرام".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Vamosssss con ese sábado nocheeeeeee Публикация от Ester Expósito (@ester_exposito) 11 Апр 2020 в 12:55 PDT

وعلى عبارة "دعنا نذهب مع ليلة السبت"، تستمر الممثلة في مسيرة مهنية ناجحة، حيث تجاوزت العديد من منشوراتها الأخيرة علامة مليوني إعجاب بل تجاوز بعضها رقم الخمسة ملايين.