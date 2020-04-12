بمعالج"Exynos "يوجهون انتقادات للشركة Galaxy S20 Ultra مستخدمو هاتف

سجل مستخدمي هاتف Galaxy S20 Ultra بمعالج Exynos بعض المشاكل التي تتعلق بتقنية التثبيت في الكاميرا، إلى جانب عدم استقرار آداء الهاتف وارتفاع حرارته.

وأكدت بعض التقارير التي نشرت مؤخراً على أن جميع هواتف سامسونج، التي تضم معالج Exynos 990 تواجه نفس المشكلات السابقة.

كما لاحظ بعض مستخدمي هاتف Galaxy S20 Ultra بمعالج Exynos إرتفاع حرارة الهاتف حتى مع استخدام الهاتف في المهام البسيطة، كما أكد الكثير من المستخدمين على أن النماذج التي تضم معالج كوالكوم تقدم آداء أكثر استقراراً، لذا تستمر معالجات Exynos سامسونج في مواجهة الكثير من الانتقادات من مستخدمي هواتفها الذكية حتى الآن.

وتعرف رقاقات معالج Exynos المقدمة من سامسونغ بالآداء الأقل وعدم الاستقرار في هواتف غالاكسي، والأمر لا يختلف كثيرا مع إصدارات الشركة الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy S20، حيث تتوالى المشاكل التي تظهر في نموذج هاتف Galaxy S20 Ultra بمعالج Exynos في الفترة الأخيرة.