3 طرق لإرسال رسائل "واتسآب" دون تسجيل رقم المرسل إليه

إذا كنت تريد إرسال رسالة لشخص لا تريد تسجيل رقمه على هاتفك، فإنه يمكنك اتباع بعض الخطوات لفعل ذلك بسهولة من هاتف المحمولة.

ويقول موقع "أندرويد بوليس" إن إرسال رسالة في "واتسآب" دون إضافة رقم المرسل إليه، من أهم الأمور في هذا التطبيق، لأنه يمكنك من إرسال رسائل لأشخاص لا تريد الاحتفاظ بأرقامهم.

وأورد الموقع 3 طرق لإرسال رسائل "واتسآب" إلى أرقام غير محفوظة في قائمة الاتصال بهاتفك وكل هذه الطرق سيتم إرسال الرسائل من خلالها بطريقة مضمونة وستصل إلى المرسل إليه:

1- الطريقة الأولى

يمكن إرسال رسالة لشخص أجنبي عن طريق رابط "wa.me"، وتعد من أسهل الطرق التي تمكننا من إرسال رسائل "واتسآب" دون إضافة رقم الشخص الذي نريد إرسال الرسالة إليه.

وتقوم بوضع الرابط التالي "https://wa.me/Number"، في المتصفح ثم تستبدل كلمة "Number" برقم هاتف ذلك الشخص الذي تود إرسال الرسالة إليه مع وضع رمز الدولة التي يوجد بها.

2- الطريقة الثانية

تعتمد هذه الطريقة على استخدام تطبيق الاتصال المعهود وإعداد الرقم للاتصال ثم الضغط عليه مطولة، لتحديده حتى تظهر النقاط الثلاثة بجوار الرقم، فتختار منها "واتسآب"، حيث تستطيع إرسال رسالة له دون تسجيله على هاتفك.

3 ways to message a number on WhatsApp without adding them as a contact first https://t.co/yFMsT4WZGK pic.twitter.com/cHfY5GJGkA — Android Police (@AndroidPolice) April 28, 2019

3- الطريقة الثالثة

تعتمد الطريقة الثالثة على استخدام تطبيق "Click to chat"، الذي يتوفر في متجر "غوغل بلاي، وبعد تثبيت نضغط على أيقونة التطبيق في شاشة الهاتف وندخل رقم هاتف المرسل إليه والرسالة وإرسالها باختيار "Open".