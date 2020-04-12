إعلامي إماراتي يدافع عن الفنانة ميساء مغربي...فيديو

دافع الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، عن الفنانة المغربية ميساء مغربي، ضد الشائعات التي طالتها بشأن تورطها في قضية حيازة وتعاطي مخدرات داخل شقة في دبي.

وقال الجسمي، عبر حسابه الشخصي في "سناب شات": "تصدر اليوم هاشتاج عن مشاهير الحشيش، وإعلامي آخر اسمه الحمراني بيقول إنه تم القبض علي مشاهير متورطين في قضايا حشيش هنا في دبي، متهما فيها فنانة سورية تعيش في السعودية وآخرين".

وأضاف الجسمي: "أنا مو ممكن أعلق على حاجة تخص القانون الإماراتي ولا حاجة ربنا ساتر عليها وأجي أنا أفضحها، أما بخصوص الفنانة ميساء مغربي، هذا الكلام عار من الصحة، أنا كلمتها الصبح ولقيتها كثير مضايقة، الفنانة ميساء مغربي بقالها 18 سنة بالإمارات وعاشقة لها ومن أكثر الفنانات احترامًا".

وأردف: "أنا أقول عيب للذباب الإلكتروني أن يتم زج اسم فنانة محترمة في مثل هكذا هاشتاغات".

ونفت الفنانة المغربية كل شائعات تورطها في قضية حيازة وتعاطي مخدرات داخل شقة في دبي، والقبض عليها.

الحمدالله وحسبي الله ونعم الوكيل لأنهم للأسف متوقعين أن يأمنو العقوبة لكن المرة هذي تم تسجيل بلاغ رسمي وسيتم ملاحقة كل من اساء لي في الكويت والسعودية والإمارات وأثق في قضاء الأرض وقضاء السماء إن عدا لناظره لقريب — ميساء مغربي (@mayssamaghrebi) April 12, 2020

وأضافت أنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية، وقدمت بلاغا لشرطة دبي ضد الشخص، الذي اتهمها وكل المواقع التي تطرقت للقضية.