16 ضررا من تناول "فيتامين سي" على المرأة الحامل

يكون من المهم خلال فترة الحمل، حصول السيدة على الفيتامينات اللازمة لتقوية جسدها وتحسين صحتها وصحة الجنين.

ومن بين الفيتامينات التي يجب الحرص على تناولها، فيتامين سي.

فيتامين سي له العديد من الفوائد، إلا أن الجرعة الزائدة منه قد تؤدي إلى بعض الآثار الجانبية الضارة.

وبحسب موقع "ديلي ميديكال"، يمكن أن تؤدي زيادة فيتامين سي عن جرامين يوميا إلى تفاقم حالة النقرس وتطور حصوات الكلى.

ويمكن أن تؤدي الجرعات العالية من فيتامين سي، إلى تقلصات البطن والغثيان والتعب وانسداد الأمعاء والأرق والإسهال والصداع والطفح الجلدي.

وقد تؤدي زيادة جرعة الفيتامين إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة السكر في الدم.

ومن المحتمل أن تظهر أعراض نقص فيتامين سي في السيدات اللاتي اعتدن تناول المكملات باستمرار وذلك في حالة التوقف فجأة عن تناوله، ومن أخطرها التأثير على نمو دماغ الطفل، وأيضا قد يسبب نزيف اللثة الذي يكون بداية للعديد من أمراض الفم الخطيرة.

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى جفاف وخشونة الجلد، وإبطاء شفاء الجروح والكدمات.