عامل نظافة يغني عبر الأسوار لإسعاد مسنة أمريكية... فيديو

وتبين أن العامل يدعى ألبرت جونز، وكان يغني في الكنيسة لفترة طويلة. وافق جونز بكل سرور، وحقق الفيديو انتشارا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وشارك الممثل والمنتج الأمريكي هيو جاكمان، مقطع الفيديو عبر صفحته في "إنستغرام" وحصد أكثر من 29 مليون مشاهدة.
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It’s these special moments that remind us that there is so much good in the world. I wish I knew your name Sir. If anyone who knows his info, please dm me. I’d love to say thank you directly. Thanks for sharing @tecopeoplesgas, Jennifer Mattingly, Alabama Oaks. REPOST: @goodnews_movement
وتشهد الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات حول العالم حتى الآن، جراء العدوى التي شلت حركة واقتصاد معظم الدول.
وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، وفاة 1514 شخصا في عموم الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 الساعة الماضية.
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