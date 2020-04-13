سوسن بدر بطلة أول مسلسل رسوم متحركة فرعوني

على غير ما اعتاد المشاهدون في كل رمضان بمتابعة مسلسل رسوم متحركة ديني، فإن هذا العام يشهد عرض أول مسلسل كرتون تدور أحداثه في العصر الفرعوني.

وتلعب الفنانة المصرية، سوسن بدر، بطولة المسلسل الذي يحمل اسم "الفراجنة"، وهو من تأليف وائل سعد وإخراج عبد الرحمن محمد، بحسب تقارير مصرية محلية.

وتدور أحداث المسسل في قالب كوميدي، حول "فرج" الذي يسافر عبر الزمن مع صديقه إلى زمن المصريين القدماء، ويحدث بعض التغييرات على الحضارة الفرعونية، ومنها افتتاح المقاهي الشعبية، وإدخال سيارات "التوك توك"، وهو ما يفسر تسمية المسلسل بـ"الفراجنة" بدلا من الفراعنة، نسبة إلى اسم بطل المسلسل وتغييراته الجذرية على المجتمع الفرعوني.

View this post on Instagram بوستر مسلسل ونحب تاني لية !! رمضان ٢٠٢٠ 🌹🌹🌹 A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on Apr 9, 2020 at 11:32am PDT

وإلى جانب "الفراجنة"، فإن سوسن بدر تشارك في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه"، من بطولة ياسمين عبد العزيز، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، مؤلف مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وإخراج مصطفى فكري.