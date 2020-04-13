مشاهد مؤثرة لعاملات في المستشفيات يلتقين أطفالهن بعد غياب طويل بسبب "كوفيد 19"

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف دول العالم، مشاهد مؤثرة للقاء بعض العاملات في مجال الرعاية الصحية أطفالهن، بعد غيابهن لفترات طويلة عن منازلهن بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وتسبب انتشار الفيروس في أغلب الدول باستنفار الكوادر الطبية بشكل كامل ودائم، واتباع أنظمة الحجر الصحي المنزلي، ما أدى إلى غياب الكثير من الأمهات والآباء العاملين في مجال الرعاية الصحية عن أبنائهم لفترات طويلة.

ونشرت "الديلي ميل" مشاهد مؤثرة جمعت من أكثر من مكان حول العالم، للحظات التقاء الأمهات بأطفالهن بعد غياب طويل عن المنزل.

وتضمنت المشاهد لحظة التقاء الطفلة أويكو كوكاك (6 أعوام)، مع أمها العاملة في مجال الرعاية الصحية في تركيا، بعد شهر كامل على الغياب، ولم تكن الطفلة تدرك في لحظتها أنها ستقابل ابنتها على الطريق.

وكما هو حال العديد من العائلات، خصوصا تلك التي يعمل أفرادها في مجال الرعاية الصحية، فقد تسبب الفيروس التاجي بفصل الكثير منهم عن أبنائهم بسبب الضرورات الصحية العاجلة والضغط الكبير من جهة، والخوف من نقل عدوى فيروس كورونا المستجد إلى منازلهم من جهة أخرى.