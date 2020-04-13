هل يشارك عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما

تداولت تقارير صحفية مؤخرا، أن الفنان المصري عادل إمام، من بين ضيوف الشرف الذين يشاركون الفنانتين نبيلة عبيد ونادية الجندي بطولة أول مسلسل تلفزيوني يجمعهما، وسيعرض خلال شهر رمضان.

نفى صادق الصباح منتج المسلسل هذه الشائعة، مضيفا أنه كان يتمنى مشاركة عادل إمام في المسلسل، إلا أن الفرصة لم تتح لحدوث هذا، بحسب تصريحاته لبرنامج "إنسايدر بالعربي".

وشكّل عادل إمام مع نادية الجندي ونبيلة عبيد أقوى ثلاثي منافس على إيرادات شباك التذاكر في موسم عيدي الفطر والأضحى خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

ومسلسل نبيلة عبيد ونادية الجندي الأول يحمل اسم "سكر زيادة"، وكان في البداية اسمه "نساء من ذهب"، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، مثل أحمد السقا والمطربة اللبنانية نانسي عجرم لأول مرة كممثلة، وروجينا وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وآخرون.

ويعرض لعادل إمام في رمضان 2020 مسلسل "فالنتينو"، ويشارك في بطولته داليا البحيري ورانيا محمود ياسين، وهو من إخراج رامي إمام.

وتدور أحداث المسلسل عن "نور عبد المجيد"، رجل ستيني يمتلك عددا من المدارس الخاصة، ومشكلته الأساسية هي عشقه الشديد للنساء، وتعدد زيجاته، وما يترتب على ذلك من مواقف كوميدية واجتماعية، كما يناقش المسلسل مشكلات التعليم بشقيه الخاص والعام.