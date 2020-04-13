روبوتات ضخمة تشرف على الحجر الصحي في موسكو في الواقع الافتراضي... 3 فيديوهات

نشر استوديو " Knife" للوسائط المتعددة، ثلاثة فيديوهات عبر "إنستغرام" تعبر عن مستقبل الحجر الصحي في موسكو ودور الروبوتات في تنظيم الحياة داخل العاصمة.

وقال مدير الاستوديو، كيريل كوزين، لمجلة "تي جورنال" إن فكرة إنشاء مقاطع فيديو مستقبلية توصلوا إليها عندما تم إلغاء العديد من المشاريع بسبب تفشي وباء "كوفيد 19"، وانتقل الموظفون إلى العمل عن بعد.

وأضاف: "أصبح هناك القليل من الوقت لإنشاء بعض الفيديوهات خارج نطاق العمل، حيث قررنا إنشاء فيديوهات الواقع البديل في عصر الوباء".

ويظهر أحد الفيديوهات المنشورة الروبوت الشهير في لعبة "Call Of Duty"، حيث يقف أمام أحد المنازل ويشرف على المواطنين عبر التدقيق على التصريحات التي تسمح لهم بالخروج، وفي حال تبين صحتها، فإن الروبوت يسمح للمواطن بالخروج.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Multimedia Studio (@studioknife) 12 Апр 2020 в 5:53 PDT

بينما المقطع الآخر يظهر روبوت التوصيل للخدمة الشهيرة في موسكو "خدمة ياندكس للتوصيل"، حيث يقوم بإيصال البقالايات ومختلف الطلبات من البائع إلى العميل.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Multimedia Studio (@studioknife) 27 Мар 2020 в 7:38 PDT

أما الفيديو الثالث فيظهر أحد الوحوش الضخمة يقوم بسرقة المنتجات من إحدى البقاليات، وروبوت آخر يقوم بتطهير المكان. كما يظهر رجلا ضخما في زي أبيض يقوم بمحاربة الفيروسات الضخمة وطردها من المدينة.