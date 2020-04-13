رواد وكبسولات فضاء صغيرة في شوارع الصين... فيديو

استلهم الكثير من المواطنين حول العالم الأفكار من الوسط المحيط بهم، لابتكار تقنيات جديدة تحميهم من عدوى فيروس كورونا المستجد، خصوصا أن الأزمة الحالية التي يمر بها الكوكب، لا يبدو أنها ستنتهي في وقت قريب.

واستخدم المواطنون في الصين بزّات مشابهة لبزّات رواد الفضاء، بهدف وقاية أطفالهم من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إليهم.

البزّات التي صممت في الصين مشابهة بشكل كبير، للباس رواد الفضاء، من حيث تغطية الوجه، وشكلها المنتفخ والمليء بالهواء لإتاحة مساحة جيدة لتهوية جسم الطفل.

وزودت البدلة المخصصة للأطفال بجهاز لتنقيه الهواء وتبديله ونفخ البدلة بشكل مستمر لضمان حرية الحركة وراحة الطفل.

وصمم آخرون قمرة صغيرة تشبه قمرة الفضاء، لإدخال الأطفال الرضع إليها وحمايتهم من التقاط العدوى، وتم تجهيزها أيضا بأنظمة التنقية والتهوية المناسبة للأطفال.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الاثنين، نقلا عن اجتماع ترأسه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، أن السلطات ستكثف إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد لمغادري مدينة ووهان، منشأ الوباء.

وقالت سلطات ووهان إن 70 حيًا سكنيًا -من بين نحو 7000 منطقة تم الإعلان عنها مؤخرًا "خالية من الوباء"- وأدى هذا الوضع إلى إطالة إجراءات الإغلاق هناك.

ويواجه المسافرون في ووهان الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما عند العودة إلى بعض المناطق، وقد عبر مستخدمو الويب في أماكن مثل شنغهاي عن خوفهم وغضبهم من احتمال عودة الأشخاص من ووهان.