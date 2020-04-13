يبلغ من العمر 99 عاما ويسعى لإتمام 100 دورة حول حديقة لمكافحة كورونا

يسعى توم مور، أحد المحاربين القدامى في الجيش البريطاني وصاحب الـ99 عاما، لجمع 500 ألف جنيه إسترليني وتخصيصها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويهدف مور لإكمال 100 دورة حول حديقة في بيدفوردشير بحلول يوم الخميس المقبل، سيرا على الأقدام من أجل التبرع بها لإحدى المؤسسات الخيرية التي ساهمت في علاجه من كسر الفخذ ومرض السرطان.

واندهش مور من وصول حجم التبرعات إلى 462 ألف جنيه إسترليني حتى الآن.

A 99-year-old army veteran is walking 100 laps of his garden to raise money for the ‘magnificent’ NHS.



Walking with a frame after a hip operation, Tom Moore is trying to finish his challenge before his 100th birthday on 30 April 👏🏼 ❤️pic.twitter.com/XLgS9nyODF — Catrin Nye (@CatrinNye) April 10, 2020

وأكمل مور 70 لفة حول الحديقة البالغ طولها 25 مترا، أي أنه سيقطع نحو 2.5 كيلومتر، ويقوم مور بعشر لفات يوميا.

ولد مور في كيلي بيوركشاير، وتدرب كمهندس مدني قبل الالتحاق بالجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية، ووصل لرتبة نقيب وخدم في الهند وبورما.

What a hero.



99 yr old army veteran Tom Moore aimed to raise £1000 for NHS charities together to help in the fight against #COVID2019



He’s now raised 500K for the NHS, walking laps of his garden with the help of his frame.❤️https://t.co/QRsijSVduB — Dr Lauren Gavaghan (@DancingTheMind) April 13, 2020

وقال مور: "أستطيع تحقيق هدفي إذا استمريت بمعدل ثابت حتى إن كان بطيئا".