الزواج في زمن كورونا... شاب يطلب يد حبيبته بطريقة جنونية

ويظهر الشاب في الفيديو وهو يرتدي بدلة واقية وكمامة، ويقفز داخل شرفة منزل الفتاة طالبا يدها للزواج.
طلب يدها بطريقة غريبة #حب معقم في زمن #الكورونا— كلمة حق (@The_word_right) April 5, 2020
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ووافقت الفتاة على طلب الزواج من الشاب، في ظل تخوف الكثيرين من المناسبات الاجتماعية في الوقت الحالي وتأجيلها خوفا من الفيروس.
وظهر في المقطع العديد من الأشخاص وهم يلتقطون الصور والفيديوهات للشاب، في دلالة على إعجابهم بالفكرة الجنونية.
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