برومو مسلسل "النهاية" للمصري يوسف الشريف يشعل وسائل التواصل بعد دقائق من نشره

طرح الممثل المصري يوسف الشريف اللإعلان الترويجي لمسلسله الحديد المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وبحسب "بوابة أخبار اليوم" تصدر هاشتاغ الفنان يوسف الشريف موقع تويتر بعد دقائق من إذاعة إعلان مسلسل "النهاية".

وتفاعل رواد تويتر مع الإعلان موجهين رسالة دعم وشكر ليوسف الشريف بسبب "اختياراته الصائبة وفكرة المسلسل التي أشاد بها الجميع".

وتدور أحداث المسلسل حول كره البطل للتكنولوجيا والتطور السريع الذي يحدث حوله، لذلك يحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور مما يحول حياته رأسا على عقب، ويواجه الكثير من الصعاب عندما يقابل انسان آلى مستنسخ منه.

يشارك في مسلسل النهاية سهر الصايغ وبشرى وناهد السباعي وهو من إخراج ياسر سامي.