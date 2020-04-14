مسلسل تلفزيوني كوري تنبأ بجائحة فيروس كورونا عام 2018

في المسلسل الكوري "My Secret Terrius" عام 2018 ، الذي تم بثه على Netflix ، تم التنبأ بجائحة فيروس كورونا بدقة مخيفة، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت".

يذكر المسلسل في حلقته العاشرة، عام 2018، مرضًا مميتًا كان مرتبطًا في السابق بفيروسات مختلفة، ولكن في النهاية اتضح أنه مشابه جدًا لتفشي COVID-19.

هكذا، وفي أحد المشاهد، تقول الطبيبة: "يصيب فيروس كورونا الجهاز التنفسي. أسوأ ما في الأمر أن فترة حضانته من يومين إلى أسبوعين".

وتضيف: "يصيب الفيروس الرئتين في غضون خمس دقائق من الإصابة".

وتجيب على سؤال حول العلاج: "في الوقت الحاضر، لا يوجد علاج له ولا لقاح".

في أحد المشاهد التالية، يتم الشرح للأطفال عن كيفية غسل أيديهم لمنع انتشار الفيروس.

على عكس الحياة الواقعية، أصبح الفيروس في المسلسل أكثر عدوى.