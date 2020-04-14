ياسر جلال يكشف لأول مرة عن مفاجأة رمضان 2020

قال الفنان المصري ياسر جلال، إن مسلسل "الفتوة" الذي يلعب بطولته في سباق رمضان 2020 تقع أحداثه قبل 100 عام في حي الجمالية، والشخصية التي يقدمها مختلفة تماما عن الأعمال التي قدمتها في المواسم الرمضانية الماضية.

وأكد ياسر جلال، في تصريحات مع قناة العربية، أن مسلسل "الفتوة"، هو مفاجأة السباق الرمضاني المرتقب، حيث يجمع أكثر من قالب درامي، وليس أكشن فقط.

وشدد على أنه "يرفض تصنيف أعماله أصلا بأنها أكشن"، موضحا أنه يقدم عدة محاور بالعمل، مثل الرومانسي والكوميدي والاجتماعي والأكشن، وهذا في كل أعماله بلا استثناء.

واستطاع الفنان المصري ياسر جلال تصدر المشهد الدرامي في السنوات الماضية بمسلسلات حققت نجاحا جماهيريا كبيرا جدا مثل مسلسلات "ظل الرئيس" و"لمس أكتاف" و"رحيم".