أصغر مصابة بكورونا في السعودية تروي تجربتها مع الحجر الصحي... فيديو

أكدت الطفلة السعودية علياء الشريف، والتي تعد أصغر مصـابة بفيروس كورونا في الطائف، أنها بخير وتقضي فترة الحجر الصحي في المستشفى.

ووفقا لما بثته قناة "العربية"، قالت علياء صاحبة الأربع سنوات من داخل الحجر الصحي، إنها تقضي وقتها في الرسم واللعب ومشاهدة بعض البرامج المسلية وتناول الأطعمة الصحية.

وأصيبت الطفلة بالفيروس قبل أسبوعين عن طريق والدها، الذي كان قد خالط مصابا في مقر عمله بالرياض، واكتشف أنه مصـاب بعد ظهور الأعراض عليه عقب عودته للطائف.

ووجهت الطفلة السعودية رسالة للجميع، بأن يبقوا في منازلهم.

أعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم أمس الاثنين، تسجيل 472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة ليرتفع إجمــالي الحــالات إلى 4934 حالة.

​وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد قرر تمديد العمل بحظر التجول في المملكة حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا.