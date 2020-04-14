كشف حقيقة مشاركة عمرو دياب في أوبريت "أنت أقوى"

نشر الفنان وائل جسار الملصق الدعائي لأغنية تحمل اسم "أنت أقوى"، التي شارك فيها هو ومجموعة من الفنانين وقيل أن من بينهم عمرو دياب، والأغنية من ألحان عمرو مصطفى وكلمات مدحت العدل وتوزيع نادر حمدي.

علمت صحيفة "النهار" اللبنانية، من مصادر مقربة من الفنان عمرو دياب، أن "الهضبة" لا علاقة له بالأوبريت، وأنه لم يسجل أي أغنية جديدة.

ويشارك في تصوير الأوبريت عدد من الأطباء والممرضات، وسوف يعرض فى جميع القنوات فى الوقت نفسه.

⭕ نفت مصادر لـETبالعربي مشاركة #عمرو_دياب في الأوبريت الغنائي #أنت_أقوى المنتظر طرحه هذا الاسبوع بمشاركة عدد من نجوم الغناء العربي حيث شارك وائل جسار بوستر يضم عدد من الأسماء ومن بينهم عمرو دياب...https://t.co/KTUXEwwU8a | #ET_بالعربي pic.twitter.com/kHPueoCqWu — ET بالعربي (@ETbilArabi) April 13, 2020

وبدأ التحضير للعمل منذ 11 يوما، ويأمل صناعه في خروجه بشكل يجعله لائقا ليكون "رسالة من مصر للإنسانية".

تقول كلمات العمل الفني ""كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود... كل لحظة خير يعدي في القلوب ولا الورود... هي نور الإنسانية اللي بتعدى الحدود... أنت أقوى... أنت أبقى... سر أسرار الحياة... مد إيدك فوق وصلي للمحبة والإله... غني للحب الكبير للأمل... تحيا الحياة".