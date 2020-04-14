آيسلندا تقدم حلا غير متوقع لحظر العناق في ظل تفشي "كورونا"

قدمت خدمة الغابات الآيسلندية حلا غير متوقع للمواطنين بينما تمنعهم إجراءات التباعد الاجتماعي من معانقة الآخرين بسبب تفشي فيروس "كورونا".

اقترح عمال غابات "Hallormsstaðaskógur"، شرقي آيسلندا، للسكان المحليين معانقة الأشجار في الغابة بدلا من معانقة الأشخاص، بحسب ما نقلته "آيسلند ريفيو".

وقال أحد موظفي خدمة الغابات، توم توفيرسون "تبدأ بالشعور بشيء في أصابع الأقدام أولا عند معانقة الشجرة ومن بعدها ينتقل الشعور إلى الأرجل والصدر ثم الرأس. إنه شعور رائع بالاسترخاء، وهكذا تكون مستعدًا ليوم جديد وتحديات جديدة".

But when you hug a tree you're also hugging every other person who has hugged that tree!



(Sorta. It's complicated). https://t.co/7xRpQcPSRa — Jim Dennis (@answrguy) April 13, 2020

وأوصى توم بالسير في الغابة، ومعانقة الشجرة لمدة خمس دقائق في اليوم.

وأضاف توم: "من الجيد معانقة الشجرة بعينين مغلقتين ووضع الخد على الجذع والشعور بالحرارة والتيارات التي تتدفق من خلالها، يمكنك حقا أن تشعر بها".

ووفقا لقواعد التباعد الاجتماعي، يجب على الأشخاص أن يلتزموا بتباعد مسافة مترين عن بعضهم البعض في الغابة، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالطبيعة دون خوف من الاقتراب من بعضهم البعض.