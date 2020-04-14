ليست المرة الأولى... مخرج مسلسل دينا الشربيني ينسحب من تصويره

انسحب المخرج هاني خليفة، من إخراج أحدث مسلسلات الفنانة المصرية، دينا الشربيني، "لعبة النسيان"، على الرغم من قرب عرضه في شهر رمضان.

فتولى المخرج أحمد شفيق مهمة إكمال تصوير المسلسل بعد انسحاب هاني خليفة، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

واعتذر هاني خليفة عن عدم إكمال المسلسل بسبب "الظروف المحيطة بالبلاد من فيروس كورونا"، حسبما صرح مؤلف العمل تامر حبيب، وفقا لصحيفة "الجمهورية" المصرية.

وأشار حبيب إلى أن المخرجين أحمد شفيق وتامر عشري موجودان في وحدتي تصوير حاليا من أجل إنجاز أكبر قدر ممكن من الحلقات، واللحاق بالعرض في موسم رمضان.

ليست هذه هي المرة الأولى التي ينسحب فيها مخرج مسلسل دينا الشربيني، إذ سبق وأن انسحبت المخرجة كاملة أبو ذكري من إخراج مسلسلها "زي الشمس" لرمضان 2019، وتولى المخرج سامح عبد العزيز إكمال التصوير حينها.

يشار إلى أن الشركة المنتجة لمسلسل "لعبة النسيان" طرحت ملصقه الدعائي، وهو بعدسة كريم نور، المصور الخاص بالمطرب عمرو دياب.

ومسلسل "لعبة النسيان" يشارك في بطولته أحمد داوود وإنجي المقدم ورجاء الجداوي.