الوتيرة في ازدياد... تسجيل هزة أرضية خفيفة في مناطق سوريا ولبنان وفلسطين

أعلن المركز الوطني للرصد الزلزالي في دمشق، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية خفيفة بلغت قوتها 3.3 درجة على مقياس ريختر.

ونشر المركز الوطني للرصد الزلزالي في سوريا على صفحته في "فيسبوك" بيانا صباح اليوم، أعلن فيه تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر، وعلى عمق 11 كم.

وبحسب المركز فقد تم تسجيل الهزة الأرضية حوالي الساعة 00:53 بتوقيت دمشق، على بعد يقدر بحوالي 115 كم غرب مدينة دمشق، و31 كم شمال غربي مدينة بيروت.

ونشر المركز صورة توضح مركز الزلزال، الذي يظهر في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من سواحل مدينة بيروت.

وبحسب الصورة، غطت دائرة الزلزال الأولى مناطق من سوريا ولبنان وفلسطين.

وشهدت المنطقة (حوض المتوسط) عدة هزات زلزالية، كان آخرها في الثالث من الشهر الجاري، حيث أعلن المركز الوطني السوري للرصد الزلزالي، عن حدوث هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل السورية على بعد 65 كم عن مدينة اللاذقية.

وتعتبر منطقة شرق البحر المتوسط منطقة زلزالية، حيث سجل أيضا بتاريخ 24 شباط/ فبراير، هزة أرضية ضربت غربي تركيا، دون وقوع أية خسائر مادية.

في وقت سابق، وقع زلزال قوي بلغت قوته 5.7 درجة في المنطقة الحدودية بين إيران وتركيا، وفقًا لما أورده المركز الأوروبي لرصد الزلازل (EMSC). فأصيب 75 شخصا نتيجة الزلزال في إيران، وأبلغت السلطات التركية عن مقتل 9 وإصابة 50 شخصا.