شرطة نيويورك تحتفل بعيد ميلاد محارب قديم بطريقة مميزة... فيديو

احتفلت شرطة نيويورك بعيد ميلاد أحد كبار المحاربين الأمريكيين، بطريقة ملفتة، في ظل تطبيق إجراءات حجر الصحي في المدينة.

وقام ضباط الشرطة شمال منطقة ماسيبيكوا بمدينة نيويورك، بالذهاب إلى منزل أحد المحاربين القدامى، مشكلين وفدا من سيارات الشرطة ليقدموا له التهاني أمام منزلة تطبيقا لإجراءات الحجر الصحي.

وقدم مفوض الشرطة في المنطقة للمحارب، الذي بلغ اليوم 90 عاما، درع وسام الشرطة تقديرا لبطولاته السابقة ومشاركته في الحرب الكورية.

"Thank you for your service."



Police officers in North Massapequa, New York, held a birthday parade for a 90-year-old Korean War veteran, complete with balloons and banners, and a commissioner's shield presented to him by the Police Commissioner. https://t.co/ntUra8spIs pic.twitter.com/qfw4acbZmf — ABC News (@ABC) April 14, 2020

وحاول أفراد الشرطة وسكان المنطقة، كما يظهر في الفيديو الذي نشرته "أي بي سي نيوز"، على صفحتها في "تويتر"، عدم الاقتراب من المحارب القديم، تطبيقا لإجراءات الحجر الصحي الصارمة التي تطبق في المدينة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في مدينة نيويورك أمس الاثنين، 195 ألفًا، و10 آلاف حالة وفاة، من إجمالي 575 ألف إصابة و22 ألف حالة وفاة في عموم الولايات المتحدة، مقارنة بـ169 ألف إصابة في إسبانيا و159 ألفًا في إيطاليا.