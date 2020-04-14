"فرس النهر الجائع"... لعبة تسلية مليئة بالمتعة والمرح

تعد الرياضة من أهم الأنشطة الحياتية، التي تساهم في الحفاظ على صحتك، وتحسين حالتك المزاجية، خاصة عندما تكون سببا في المتعة والترفيه.

ويكون الأمر أكثر نفعا عندما يتم ممارسة الرياضة بأساليب ترفيهية، لأنها تنشط قواك الجسدية إضافة إلى منحك السعادة والسرور، الذي يكون له آثار إيجابية على صحتك.

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من لعبة تحمل اسم "فرس النهر الجائع"، مشيرة إلى أنها مليئة بالمتعة والترفيه.

Hungry Hippos game looks so much fun pic.twitter.com/bi9VLrB9Fo — The Sun (@TheSun) April 14, 2020

وتقوم اللعبة على استخدام "سكوتر" ينبطح عليه الشخص عند منطقة البطن، ليمنحه القدرة على الحركة إلى الأمام وإلى الخلف، بينما يمسك بيديه سلة مهملات فارغة وجهها إلى أسفل.

ويقوم شخص آخر بإمساك المتسابق من رجليه وتحريكه إلى الأمام ليلتهم مجموعة من الكرات المطاطة التي توجد وسط حلبة سبقا.

ويشارك في المسابقة عدد من الأشخاص بنفس الطريقة، ويكون الفائز فيها هو الذي يستطيع التهام أكبر عدد ممكن من الكرات.