رقصات "والد نيمار الجديد" ذي الـ22 ربيعا تفجر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

كشفت والدة اللاعب الشهير نيمار مؤخرا عن علاقتها مع الشاب تياغو راموس، البالغ من العمر 22 عاما، والذي اشتهر برقصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول المستخدمون مقاطع فيديو لرقصات تياغو التي نشرها على موقع "تيك توك" بشكل واسع.

وعلق أحد المستخدمين على فيديو لتياغو نشره على صفحته: "عندما تسحب اليانصيب، تياغو راموس بطلي".

When you hit the jackpot!



Tiago Ramos is my new hero 🔥



pic.twitter.com/O1OhrIx95n — Koeman's Power (@KoemanPower) April 13, 2020

وذكرت صحيفة "ذي سان" أن تياغو أرسل رسالة لنيمار عام 2017 معربا فيها عن إعجابه به، وكتب: "نيمار أنت رائع، لا أعلم كيف أعبر عن مشاعري كوني معجب بشخص مثلك... آمل يوما أن نلعب معا وأن أكون أخا لك".

ويعمل تياغو كعارض أزياء وغيمر (الشخص الذي يلعب ألعاب الفيديو التفاعلية) وهو ينتمي إلى نادي الرياضة الالكترونية البرازيلي "4k Easy Game" وهو يحب كرة القدم. كما يعتبر من مشجعي ريال مدريد، بحسب ما نقله موقع "بي سوكر".