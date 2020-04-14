رقصات "والد نيمار الجديد" ذي الـ22 ربيعا تفجر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

وتداول المستخدمون مقاطع فيديو لرقصات تياغو التي نشرها على موقع "تيك توك" بشكل واسع.
وعلق أحد المستخدمين على فيديو لتياغو نشره على صفحته: "عندما تسحب اليانصيب، تياغو راموس بطلي".
When you hit the jackpot!— Koeman's Power (@KoemanPower) April 13, 2020
Tiago Ramos is my new hero 🔥
pic.twitter.com/O1OhrIx95n
وذكرت صحيفة "ذي سان" أن تياغو أرسل رسالة لنيمار عام 2017 معربا فيها عن إعجابه به، وكتب: "نيمار أنت رائع، لا أعلم كيف أعبر عن مشاعري كوني معجب بشخص مثلك... آمل يوما أن نلعب معا وأن أكون أخا لك".
Le beau père de Neymar après avoir fait l'amour a la daronne #Scopatumanaa #Bomboclaat #Neymar #tiagoramos@neymarjr pic.twitter.com/VfiL85iEFN— edeeee (@rooxy_xy) April 13, 2020
ويعمل تياغو كعارض أزياء وغيمر (الشخص الذي يلعب ألعاب الفيديو التفاعلية) وهو ينتمي إلى نادي الرياضة الالكترونية البرازيلي "4k Easy Game" وهو يحب كرة القدم. كما يعتبر من مشجعي ريال مدريد، بحسب ما نقله موقع "بي سوكر".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)