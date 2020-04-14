بسبب الهاتف النقال... رجل يقيد ابنته لمدة 23 يوما

اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، الاستجابة لاستغاثة فتاة مقيدة بالسلاسل منذ 23 يوما، من قبل والدها.

وبحسب "السومرية نيوز"، قال مدير إعلام القيادة الرائد عزيز ناصر، إنه ورد اتصال إلى مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري حول وجود فتاة مقيدة بالسلاسل في أحد مناطق بغداد منذ 23 يوما.

وبناء على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة من قبل قائد شرطة، تم تشكيل فرقة وتوجهت إلى موقع البلاغ.

وبالفعل وجدت القوة الفتاة مقيدة من قبل والدها، والذي أفاد بقيامه بهذا الأمر من باب الحرص على الفتاة.

وأوضح الأب أنه قرر معاقبة الفتاة بسبب ما وصفه بالاستخدام "الخاطئ للهاتف النقال".

وتم تدوين الإفادات ورفع الأوراق امام أنظار القاضي لاتخاذ القرار المناسب.