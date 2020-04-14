توضيح من مؤلف مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف قبل عرضه في رمضان

حرص عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل "النهاية" للفنان المصري، يوسف الشريف، على توضيح بعض الأمور للمشاهدين قبل عرضه في شهر رمضان.

وحرص عمرو سمير عاطف عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، على التأكيد أن المسلسل "صناعة مصرية 100%"، وأنه غير مستوحى من أي عمل مصري أو أجنبي، أو أفلام مثل أمريكية مثل "Gemini Man" لويل سميث أو "Oblivion"، مؤكدا أن أي مقارنات بين مسلسله وتلك الأفلام محض افتراء.

وفور طرح يوسف الشريف للإعلان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس الاثنين، دشن العديد من محبيه أمس الاثنين هاشتاغات على موقع التغريدات الشهير باسمه واسمه المسلسل، إلى جانب هاشتاغ "شابو يوسف الشريف"، للتعبير عن إعجابهم بالعمل.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في إطار من الخيال العلمي، حول مهندس يعيش في عام 2120، ويفاجأ بوجود إنسان آلي مستنسخ من ملامحه.

ويعود يوسف الشريف بمسلسل "النهاية" للمنافسة في موسم دراما شهر رمضان بعد غياب عامين، منذ بطولته مسلسل الرعب "كفر دلهاب" في رمضان 2017.

ويشارك في بطولة مسلسل "النهاية" عمرو عبد الجليل وشريف منير وأحمد وفيق وناهد السباعي وسهر الصايغ ومحمد محمود عبد العزيز، وهو من إخراج ياسر سامي.

وسيعرض مسلسل "النهاية" على فضائية "أون" المصرية.