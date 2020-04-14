أخصائية أظافر تبتكر طريقة لإسعاد عملائها دون الطعن بقواعد التباعد الاجتماعي.. فيديو

ابتكرت أخصائية أظافر في أيرلندا الشمالية طريقة لإسعاد عملائها مع تنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي في ظل تفشي فيروس "كورونا".

ويعاني الكثيرون في وقتنا هذا من عدم إمكانية العناية بأظافرهم في صالون تزيين الأظافر، لذا قامت أخصائية بنشر مقطع فيديو وهي تقوم على تجميل أظافر شخص خلال فتحات خاصة للرسائل موجودة في الباب، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".

A creative nail technician in Ireland has given her husband a 'letterbox manicure' during coronavirus lockdown. The 40-year-old was forced to close her home salon due to social distancing. She's now been inundated with requests for the service. https://t.co/b3nAU1J7dw #7NEWS pic.twitter.com/jNPjbKjBxF — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) April 3, 2020

وأجبرت أم لثلاثة أطفال، تسليم ياسر، البالغة من العمر 40 عاما، على إغلاق الصالون الخاص بها بسبب تفشي "كورونا".

وقرر زوجها بالمزاح وطلب منها أن تزين أظافره، فأحضرت تسليم أدواتها وقام ابنها بتصوير العملية.

وكان هدف مقطع الفيديو المنشور إسعاد العملاء فقط، لكن العديد اعجبوا بالطريقة وأرسلوا طلبات رغبتهم في أن تقوم الأخصائية بتزيين أظافرهم.