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13:34 GMT14 أبريل/ نيسان 2020
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    إجراءات احترازية في السعودية ضد فيروس كورونا

    "أجمل حجر منزلي" يثير تفاعلا واسعا في السعودية... فيديو

    © REUTERS / STRINGER
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    حظيت صورة لمواطن سعودي داخل الحجر المنزلي في جبال محافظة فيفاء التابعة لمنطقة جازان جنوبي السعودية، بإعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لجمال التصميم وقربه من الطبيعة.

    وقال صاحب الحجر المنزلي أحمد حسن الفيفي، إن الصورة كانت عفوية، ولم يتوقع انتشارها بهذا التفاعل الكبير، مؤكداً أن ردود الناس وإعجابهم بالصورة أسعده وجعله يتابع كل الردود.

    وعن قصة الصورة ووقت التقاطها قال "الفيفي" إنه كان في حجره المنزلي بجبال فيفاء، وكان في تواصل مع أحد أصدقائه هاتفياً، وسأله صديقه عن وضعه مع الحجر المنزلي، وأثناء ذلك جلب له ابنه عبد الله قهوته التي يتناولها غالباً في وقت العصر، فطلب من ابنه التقاط صورة له ليبعثها إلى صديقه، ويريه كيف هو حاله مع الحجر؛ إجابة على سؤاله، فكانت بداية انتشار الصورة.

    وكان رواد برامج التواصل الاجتماعي اعتبروا حجر "الفيفي" أنه أجمل حجر منزلي في السعودية، وربما على نطاق أوسع من ذلك، داعين إلى استغلال الاستثمار السياحي في مثل تلك المواقع الجميلة في السعودية.

    وتعتبر محافظة فيفاء إحدى الواجهات السياحية في المملكة، وتتميز بطبيعتها البِكر وخضرتها الدائمة، فلا موسم محدداً للأمطار، فهي تهطل على مدار العام، وجوها العليل ميزة نادرة، لاعتداله طيلة فصول السنة.

    ومددت السعودية يوم الأحد العمل بحظر التجول الساري في أنحاء البلاد حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا وذلك بعد أن أعلنت اكتشاف موجة إصابات جديدة.

    فمنذ فرض حظر تجول كامل في العاصمة السعودية الرياض ومدن كبرى أخرى يوم الاثنين سجلت السعودية أكثر من 300 حالة إصابة جديدة في كل يوم.

    وفُرض حظر تجول أولي في أنحاء المملكة لمدة ثلاثة أسابيع بدءا من الساعة الثالثة مساء وحتى السادسة صباحا في كل الأنحاء. وفي ظل هذا الحظر والحظر الآخر الكامل يُسمح للسكان بالخروج لتلبية الاحتياجات الأساسية فقط.

    حظر التجول في السعودية بسبب فيروس كورونا
    © AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE
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    وأعلنت وزارة الداخلية إصدار تصاريح جديدة لتنقل الفئات المستثناة من حظر التجول. ويتعرض المخالفون لدفع غرامات والسجن.

    وأصبح رقم المصابين في المملكة قريبا من 5 آلاف حالة إصابة فضلا عن 65 حالة وفاة وهو أكبر عدد بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وتتوقع المملكة أن يصل عدد المصابين فيها إلى 200 ألف حالة في الأسابيع المقبلة.

    وأوقفت المملكة حركة الطيران الدولية والعمرة وأغلقت معظم الأماكن العامة.

     

     

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, السعودية
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