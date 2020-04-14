خليك في بيتك… تطبيقات ذكية تحول هاتفك لـ"عيادة طبية"

جميع دول العالم تنصح مواطنيها بالبقاء في المنزل، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورنا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وهو ما دفع الشركات العاملة في مجال الصحة إلى تطوير تطبيقات خاصة لإجراء الكشف على المرضى ومتابعة حالتهم الصحية دون الخروج من المنزل.

ولأن البقاء في المنزل يعني البحث عن حلول بديلة للحصول على الخدمات الصحية بطريقة أكثر أمنا، فإن التطبيقات الإلكترونية استطاعت أن تحول الهواتف الذكية إلى عيادات طبية، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

#coronavirus has triggered a surge of apps and online tools for checking #symptoms, self-diagnosis and video consultations. Take a look at our round-up of some the best ones here https://t.co/T1ss44a5ek pic.twitter.com/LZqrdz3xqF — Metro Newspaper UK (@MetroUKNews) April 3, 2020

ولفتت الصحيفة إلى أن الظروف الحالية التي يمر بها العالم، جعلت شركات الخدمات الطبية تبتكر وسائل جديدة ومتطورة لتقديم الخدمات الصحية عبر الإنترنت، في كثير من الحالات.

وتقول الصحيفة: "على سبيل المثال فإن ملايين المرضى في الوقت الحالي، يتواصلون مع الأطباء عبر الإنترنت للحصول على استشارات، أو حتى عبر مكالمات الفيديو"، لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

1- دكتور لينك

هو تطبيق إلكتروني مجاني يعمل على هواتف أندرويد، و"أبل"، ووافقة وزارة الصحة البريطانية على استخدامه في تقييم أعراض واحتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويقوم عليه فريق من المتخصصين في مجال الطب.

Doctorlink, the UK’s leading online Symptom Assessment provider to the NHS, has today released its eleventh COVID-19 update to the clinical algorithms of its symptom assessment app. https://t.co/kX48pG4ezs #nhs #healthcare #digitalhealth — Doctorlink (@getdoctorlink) March 26, 2020

ويتم تحديث هذا التطبيق بصورة مستمرة، ومن أبرز خدماته أن يوفر النصائح للأشخاص كبار السن والذين يعانون من بعض الأمراض، خلال أزمة كورونا، ويمكن الوصول إليه عن طريق هذا الرابط "doctorlink.com".

2- بابيلون هيلث

يعمل على هواتف أبل وأندرويد، ويستخدم للكشف عن احتمال الإصابة بالمرض عن بعد، عن طريق مجموعة من الأسئلة، التي يتم طرحها عليك.

وفي حال اكتشف التطبيق احتمال كبير للإصابة يتم تحويل الشخص لفريق من الأطباء الذين يقدمون له مستوى أكبر من الدعم، كما أنه يمكن للشخص أن يحصل على كشف افتراضي عبر التطبيق.

The world needs your help to stop the spread of #coronavirus. Stay home. pic.twitter.com/RDiXLBXl4R — Babylon (@babylonhealth) March 26, 2020

وفي حالة الأشخاص المصابين من الحالة المتوسطة، يتم وضع خطة رعاية خاصة لمراقبة حالتهم خلال فترة من الزمان.

وقالت الصحيفة إنه يمكن الوصول إلى هذا التطبيق عن طريق هذا الرابط "babylonhealth.com".

3- "واتساب"

تقدم منظمة الصحة العالمية خدمتها المعرفية المجانية عبر منصة "واتسآب" وتعد هذه المنصة هي المصدر الأكثر موثوقية في العالم حول تطورات فيروس كورونا.

وتكمن أهمية هذا التطبيق في أنه يساهم في محاربة الأخبار المضللة، التي قد يكون لها أثار سلبية على جهود مكافحة الفيروس عالميا.

WhatsApp has announced today it is imposing new limits on forwarding messages in order to fight fake news & myths about #coronavirus. The Facebook-owned chat app says it will be working directly with NGOs, governments & WHO to help connect people with accurate information. pic.twitter.com/Ot42JFYapv — Farhan Jimale (@farhanjimale) April 7, 2020

ويتم الاشتراك في هذه الخدمة عن طريق الرقم الذي خصصته منظمة الصحة العالمية للتواصل معها عبر "واتسآب" وهو +41 7989 31892.

4- بنترست توداي تاب

تقدم شبكة التواصل الاجتماعي خدمة "بنترست توداي تاب"، التي تمثل مصدرا كبيرا للمعرفة اليومية، وفقا للموضوعات الأكثر رواجا في العالم في كل التخصصات، وتساهم في توفير معلومات موثوقة عن تطورات فيروس كورونا المستجد.

On Tuesday, Pinterest introduced its new Today tab, a central hub on the website for information, curated topics and trending posts. https://t.co/l6GkHtD44v — Adweek (@Adweek) March 24, 2020

ويمكن استخدام التطبيق على أجهزة "أبل" وأندرويد، ويقدم نصائح يومية وأخبار ملهمة تساهم في تسلية الناس خلال أزمة كورونا.

5- بوش دكتور

يعمل هذا التطبيق على أجهزة "أبل" وأندرويد، ويستخدم في الحصول على استشارات طبية من الأطباء عن بعد، ويمكن الوصول إليه عن طريق هذا الرابط "pushdoctor.co.uk".

Our Associate Medical Director and GP, Dr Tom Micklewright, has put together a helpful short video on tips and tricks for how patients can get the most out of their next video consultation by being as prepared as possible:https://t.co/te0hFhaxkX — Push Doctor (@PushDoctor) April 7, 2020

وفي بريطانيا طلبت الحكومة من نحو 7 آلاف طبيب أن يشاركوا في تقديم الخدمات الطبية للمواطنيين عبر مكالمات الفيديو، على قدر استطاعتهم، وهو ما دفع العديد من الشركات العاملة في المجال الطبي لدعم الفكرة.

ويقوم هذا البرنامج بتوفير الدعم الصحي لأي شخص خلال وجوده في المنزل ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

6- تطبيق "ليفي"

يشارك هذا التطبيق في دعم دور الأطباء الممارسين في تقديم الاستشارات الطبية للمرضى عبر الهاتف، وهو ما يخفف الضغط على العاملين في مجال الصحة في البلاد، ويمكن الوصول إلى هذا التطبيق عن طريق هذا الرابط "livi.co.uk".

Our goal is to improve the UK’s health, one patient at a time. And we’re already proving that to over 2 million NHS patients.

Our new investment enables us to continue this mission.



Find out more at https://t.co/NpRJLRxezr pic.twitter.com/3da8xftPVw — LIVI UK (@LIVI_uk) January 7, 2020

وتكمن أهمية هذا التطبيق في أنه يمكن المريض من الحصول على الخدمات الطبية عن طريق إدخال رقم الهاتف لمرة واحدة في رسالة، قبل بدء محادثة فيديو بينهما.

7- ريفيف

أوقف هذا التطبيق طريقة عمله التجارية لدعم الجهود العالمية في مكافحة كورونا، ويمكن الوصول إليه بهذا الرابط "revivme.com".

Guys to help alleviate pressure on our frontline resources, @revivme are offering a free phone and virtual medical advice service from Weds 9am. If you can't get through to 111 and want some advice from a doctor, you can get access to a range of services https://t.co/2rgINLRRee pic.twitter.com/ZW9YuQoSEd — Peter Andre (@MrPeterAndre) March 25, 2020

ويهدف هذا التطبيق إلى تقديم استشارات طبية مجانية لأي شخص في العالم يواجه مشكلة صحية في منزله، ويدعم هذا التطبيق تقديم الخدمات الطبية الخاصة بدعم الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض المعدية.

ويقدم التطبيق خدمة استشارة مجانية لأي شخص لديه أعراض مرض أو حتى دون أن يكون لديه أعراض.

8- متعقب أعراض كورونا

تم تصميمه بواسطة متخصصين في كلية لندن الجامعية، ويهدف إلى تعقب أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

A very good review of what we know of the anti-#COVID19 drug treatments to datehttps://t.co/QwMsMyIEQy @JAMA_current by @UTSWNews James Sanders and colleagues pic.twitter.com/zsDsfzxPhT — Eric Topol (@EricTopol) April 13, 2020

يعمل التطبيق على هواتف "أبل" وأندرويد، في المملكة المتحدة، يتم استخدام هذا التطبيق في تعقب احتمالات الإصابة بالمرض لدى أي شخص خلال أيام.

ويهدف التطبيق أيضا إلى تحديد الطريقة التي استطاع فيها الفيروس أن يحقق انتشارا كبيرا على المستوى العالمي.

9- الخوذة الصينية

تعد تلك الخوذة من الابتكارات الرائعة، التي صممها الصينيون، لأنها تستطيع أن تكشف الأشخاص المصابين بالحمى إذا كانوا على بعد 5 أمتار منها.

With the help of #5G technology, a doctor wearing a virtual reality helmet checks the health condition of a patient with suspected novel #coronavirus infection in a hospital in Kunming, SW China’s Yunnan province. pic.twitter.com/qsMIyzSlcN — China News 中国新闻网 (@Echinanews) February 25, 2020

وتوفر تلك الخوذة إنذار لمن يرتديها عندما يقترب منه أي شخص لا تكون حراراته بالمستويات المطلوبة، ويتم استخدامها من قب المسؤولين الحكوميين في الصين "China’s robocop Helmet".

10- مشغل الأقنعة

على خلاف ما يعتقد البعض، فإن الكمامات وأقنعة الوجه لن تستطيع القضاء على احتمال الإصابة بالفيروس بصورة كاملة، لكنها تكون مفيدة في تقليل هذا الاحتمال، ويطلق عليها "سنود أوبريتور".

11- الطابعات ثلاثية الأبعاد

طلبت الحكومة البريطانية من 1400 شخص يمتلكون طابعات ثلاثية الأبعاد في البلاد، أن يساهموا في دعم جهود وزارة الصحة بصناعة الأقنعة الخاصة بحماية العاملين في مجال الصحة، ويتم تصميمها بواسطة برنامج "A 3Dcrowd-pleasing pledge".