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15:06 GMT14 أبريل/ نيسان 2020
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    طبيب العيون الصيني لي وينليانغ

    خليك في بيتك… تطبيقات ذكية تحول هاتفك لـ"عيادة طبية"

    © AP Photo / Uncredited
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (41)
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    جميع دول العالم تنصح مواطنيها بالبقاء في المنزل، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورنا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وهو ما دفع الشركات العاملة في مجال الصحة إلى تطوير تطبيقات خاصة لإجراء الكشف على المرضى ومتابعة حالتهم الصحية دون الخروج من المنزل.

    ولأن البقاء في المنزل يعني البحث عن حلول بديلة للحصول على الخدمات الصحية بطريقة أكثر أمنا، فإن التطبيقات الإلكترونية استطاعت أن تحول الهواتف الذكية إلى عيادات طبية، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

    ولفتت الصحيفة إلى أن الظروف الحالية التي يمر بها العالم، جعلت شركات الخدمات الطبية تبتكر وسائل جديدة ومتطورة لتقديم الخدمات الصحية عبر الإنترنت، في كثير من الحالات.

    وتقول الصحيفة: "على سبيل المثال فإن ملايين المرضى في الوقت الحالي، يتواصلون مع الأطباء عبر الإنترنت للحصول على استشارات، أو حتى عبر مكالمات الفيديو"، لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

    1- دكتور لينك

    هو تطبيق إلكتروني مجاني يعمل على هواتف أندرويد، و"أبل"، ووافقة وزارة الصحة البريطانية على استخدامه في تقييم أعراض واحتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويقوم عليه فريق من المتخصصين في مجال الطب.

    ويتم تحديث هذا التطبيق بصورة مستمرة، ومن أبرز خدماته أن يوفر النصائح للأشخاص كبار السن والذين يعانون من بعض الأمراض، خلال أزمة كورونا، ويمكن الوصول إليه عن طريق هذا الرابط "doctorlink.com".

    2- بابيلون هيلث

    يعمل على هواتف أبل وأندرويد، ويستخدم للكشف عن احتمال الإصابة بالمرض عن بعد، عن طريق مجموعة من الأسئلة، التي يتم طرحها عليك.

    وفي حال اكتشف التطبيق احتمال كبير للإصابة يتم تحويل الشخص لفريق من الأطباء الذين يقدمون له مستوى أكبر من الدعم، كما أنه يمكن للشخص أن يحصل على كشف افتراضي عبر التطبيق.

    وفي حالة الأشخاص المصابين من الحالة المتوسطة، يتم وضع خطة رعاية خاصة لمراقبة حالتهم خلال فترة من الزمان.

    وقالت الصحيفة إنه يمكن الوصول إلى هذا التطبيق عن طريق هذا الرابط "babylonhealth.com".

    3- "واتساب"

    تقدم منظمة الصحة العالمية خدمتها المعرفية المجانية عبر منصة "واتسآب" وتعد هذه المنصة هي المصدر الأكثر موثوقية في العالم حول تطورات فيروس كورونا.

    وتكمن أهمية هذا التطبيق في أنه يساهم في محاربة الأخبار المضللة، التي قد يكون لها أثار سلبية على جهود مكافحة الفيروس عالميا.

    ويتم الاشتراك في هذه الخدمة عن طريق الرقم الذي خصصته منظمة الصحة العالمية للتواصل معها عبر "واتسآب" وهو  +41 7989 31892.

    4- بنترست توداي تاب

    تقدم شبكة التواصل الاجتماعي خدمة "بنترست توداي تاب"، التي تمثل مصدرا كبيرا للمعرفة اليومية، وفقا للموضوعات الأكثر رواجا في العالم في كل التخصصات، وتساهم في توفير معلومات موثوقة عن تطورات فيروس كورونا المستجد.

    ويمكن استخدام التطبيق على أجهزة "أبل" وأندرويد، ويقدم نصائح يومية وأخبار ملهمة تساهم في تسلية الناس خلال أزمة كورونا.

    5- بوش دكتور

    يعمل هذا التطبيق على أجهزة "أبل" وأندرويد، ويستخدم في الحصول على استشارات طبية من الأطباء عن بعد، ويمكن الوصول إليه عن طريق هذا الرابط "pushdoctor.co.uk".

    وفي بريطانيا طلبت الحكومة من نحو 7 آلاف طبيب أن يشاركوا في تقديم الخدمات الطبية للمواطنيين عبر مكالمات الفيديو، على قدر استطاعتهم، وهو ما دفع العديد من الشركات العاملة في المجال الطبي لدعم الفكرة.

    ويقوم هذا البرنامج بتوفير الدعم الصحي لأي شخص خلال وجوده في المنزل ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

    6- تطبيق "ليفي"

    يشارك هذا التطبيق في دعم دور الأطباء الممارسين في تقديم الاستشارات الطبية للمرضى عبر الهاتف، وهو ما يخفف الضغط على العاملين في مجال الصحة في البلاد، ويمكن الوصول إلى هذا التطبيق عن طريق هذا الرابط "livi.co.uk".

    وتكمن أهمية هذا التطبيق في أنه يمكن المريض من الحصول على الخدمات الطبية عن طريق إدخال رقم الهاتف لمرة واحدة في رسالة، قبل بدء محادثة فيديو بينهما.

    7- ريفيف

    أوقف هذا التطبيق طريقة عمله التجارية لدعم الجهود العالمية في مكافحة كورونا، ويمكن الوصول إليه بهذا الرابط "revivme.com".

    ويهدف هذا التطبيق إلى تقديم استشارات طبية مجانية لأي شخص في العالم يواجه مشكلة صحية في منزله، ويدعم هذا التطبيق تقديم الخدمات الطبية الخاصة بدعم الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض المعدية.

    ويقدم التطبيق خدمة استشارة مجانية لأي شخص لديه أعراض مرض أو حتى دون أن يكون لديه أعراض.

    8- متعقب أعراض كورونا

    تم تصميمه بواسطة متخصصين في كلية لندن الجامعية، ويهدف إلى تعقب أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

    يعمل التطبيق على هواتف "أبل" وأندرويد، في المملكة المتحدة، يتم استخدام هذا التطبيق في تعقب احتمالات الإصابة بالمرض لدى أي شخص خلال أيام.

    ويهدف التطبيق أيضا إلى تحديد الطريقة التي استطاع فيها الفيروس أن يحقق انتشارا كبيرا على المستوى العالمي.

    9- الخوذة الصينية

    تعد تلك الخوذة من الابتكارات الرائعة، التي صممها الصينيون، لأنها تستطيع أن تكشف الأشخاص المصابين بالحمى إذا كانوا على بعد 5 أمتار منها.

    وتوفر تلك الخوذة إنذار لمن يرتديها عندما يقترب منه أي شخص لا تكون حراراته بالمستويات المطلوبة، ويتم استخدامها من قب المسؤولين الحكوميين في الصين "China’s robocop Helmet".

    10- مشغل الأقنعة

    على خلاف ما يعتقد البعض، فإن الكمامات وأقنعة الوجه لن تستطيع القضاء على احتمال الإصابة بالفيروس بصورة كاملة، لكنها تكون مفيدة في تقليل هذا الاحتمال، ويطلق عليها "سنود أوبريتور".

    11- الطابعات ثلاثية الأبعاد

    طلبت الحكومة البريطانية من 1400 شخص يمتلكون طابعات ثلاثية الأبعاد في البلاد، أن يساهموا في دعم جهود وزارة الصحة بصناعة الأقنعة الخاصة بحماية العاملين في مجال الصحة، ويتم تصميمها بواسطة برنامج "A 3Dcrowd-pleasing pledge".

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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (41)

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    الصين, بريطانيا, الأطباء
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