موظفو المحلات التجارية يرقصون لتسلية طوابير المنتظرين... فيديو

قام موظفو المراكز التجارية "موريسون" في بريطانيا بتسلية الزوار الذين يقفون لوقت طويل في الطوابير التزاما بالتباعد الاجتماعي بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وتداول المستخدمون مقاطع فيديو للموظفين وهم يؤدون رقصات الأغاني الشهيرة ملتزمين في الوقت نفسه بتباعد مسافة 2 متر فيما بينهم.

وكتبت المستخدمة بيكسي بوتس: "موظفو موريسون يسهلون مضي هذه الأوقات القلقة مع بعض الرقص مع الالتزام بتباعد 2 متر".

وعلقت كيري متيسون: "لقد استمتعت أنا وصديقي كثيرا (من مسافة اجتماعية آمنة) من محاولة أخيه إسعاد الزوار المنتظرين في الطوابير..".

My boyfriend and I have been highly amused (from a safe social distance) by his brother’s antics outside Coalville’s @Morrisons to brighten people’s wait in the queue, and now he’s made it onto @bbcemt 🙌👏 https://t.co/7LwbLbxp5H — Carrie Mathieson (@CarrieMathieson) April 9, 2020

وكتبت أخرى، مررت على موريسون اليوم، وكان ثلاثة موظفين يرقصون في الخارج، كما تذكروني فأنا كنت أعمل حارسة في المركز، والتقطنا سيلفي جميلة.

@Morrisons was at the Isle of Sheppey store today! 3 workers all dancing outside! got recognised as I was a guard there and we got a nice selfie!! pic.twitter.com/BDplBUng5v — shayne (@lilladyshayne) April 10, 2020

في وقت سابق، احتفلت مجموعة من السجناء الإندونيسيين بالإفراج عنهم مبكرًا، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد، بأدائها رقصة خاصة حازت على الكثير من الإعجاب.