طريقة مدهشة لبناء الجسور بآلة عملاقة... فيديو

تعد الجسور من أكثر المنشآت الهندسية، التي يحتاج تشييدها، إلى احترافية عالية، وتعكس مستوى التطور العلمي في أية دولة.

تعد الصين من الدول التي تمتلك خبرات متطورة في المجالات الهندسية، التي يعد إنشاء الجسور، واحدة منها.

نشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، يرصد إنشاء أحد الجسور عن طريق آلة عملاقة، بسرعة قياسية.

وقالت الصحيفة إن آلة تشييد الجسور تقوم بإنشاء قنطرة متعددة الركائز في أحد الوديان في الصين، مشيرة إلى أن المكينة العملاقة، التي تقوم بهذه المهمة تستطيع نقل أجزاء الجسر وتركيبها بطريقة آلية.

ويوضح الفيديو كيف تقوم تلك الماكينة العملاقة بجر جزء من القطع المستخدمة في تشييد الجسر، ثم إنزالها بين اثنتين من الركائز التي يتم تشييده عليها، قبل أن تنتقل إلى تشييد جزء جديد منه.