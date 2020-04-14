يوسف شعبان يتصدر محركات البحث بسبب الظهور الأول لابنته من زوجته الكويتية

تصدر الفنان المصري، يوسف شعبان، محركات البحث في "غوغل" بالسعودية، اليوم الثلاثاء، بعد أول ظهور لابنته من زوجته الحالية والكويتية.

وخلال استضافتها في برنامج "ليالي الكويت"، تحدثت "زينب" ابنة يوسف شعبان باللهجة الكويتية التي تتقنها جيدا بسبب إقامتها في الكويت لسنوات، عن والدها الذي كان يجلس بجوارها، وكيف أنها تستفيد من خبراته وأنه يهتم بالمطالعة والقراءة.

كما أشارت إلى أن والدها يتسم بالتواضع الشديد، وأنها دائما ما تسأله عن الفنانين الذين عمل معهم في مشواره الفني، ومنهم المطرب الراحل، عبد الحليم حافظ.

وعن ابنته، قال يوسف شعبان للبرنامج إنه مرتبط بوالدتها منذ 30 عاما، وهي تدرس الإعلام في الكويت، بينما شقيقها مراد يدرس في الولايات المتحدة.

وتزوج يوسف شعبان 4 مرات، الأولى من الفنانة المصرية، ليلى طاهر، ووقع الانفصال بينهما بعد 4 سنوات، والثانية من نادية إسماعيل شيرين، ابنة الأميرة فوزية شقيقة ملك مصر الراحل فاروق، وأنجب منها ابنة هي "سيناء"، والثالثة من الفنانة الراحلة سهام فتحي، وأخيرا من الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها زينب ومراد.

وشهد البرنامج مداخلة هاتفية من جانب الفنانة المصرية، عفاف شعيب، التي وجهت التحية إلى يوسف شعبان وابنته، وأعلنت أنها وشعبان يحضران لتقديم جزء ثالث من مسلسلهما الشهير في ثمانينيات القرن الماضي "الشهد والدموع".

يشار إلى أن يوسف شعبان تراجع عن قرار اعتزاله الفن، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بعد موافقته على المشاركة في بطولة مسلسل "سيف الله"، من بطولة عمرو يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.