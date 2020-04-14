حكاية مريض سكري انتصر على كورونا بالعسل وعصير البرتقال

استطاع شخص يعاني من مرض السكري أن ينتصر على فيروس كورونا القاتل بالعزيمة والتفاؤل واستخدام العسل وتناول عصير البرتقال وبعض الأعشاب.

قال المواطن التونسي محمد قزاح (32 عاما) الذي أصيب بكورونا أثناء زيارة قام بها لفرنسا، إن أصعب شيء هو أنه واجه المرض وحده، بالإضافة إلى كونه يعاني من مرض السكري مما يجعله أكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة للمرض.

وأضاف قزاح الذي يعمل مديرا لإحدى شركات الخدمات "في الأسبوع الأول عندما بدأت الأعراض وأكدت التحاليل أني حامل للفيروس، كان هناك ضغط نفسي كبير، لأنني كنت وحيدا في المنزل، إذن كان هناك هواجس نفسية تقلقني".

وأوضح "لأنني أعاني من مرض السكري من الدرجة الثانية كنت أستخدم الأنسولين وجهاز مناعتي ليس جيدًا دائمًا".

وتابع "كان يجب أن أكتشف حلا لتقوية جهاز المناعة، خاصة أن وزارة الصحة تقول دائمًا أننا مع هذا الفيروس لا يمكننا أن نستعمل دواء آخر، لذلك بحثت عن حل لتقوية جهاز المناعة، عندما بحثت وجدت العديد من الأشياء التي يمكننا استخدامها مثل الزعتر فهو من النباتات التي تقوي جهاز المناعة هناك أيضًا إكليل الجبل، أستخدم الكثير من العسل، أوراق الكالبتوس وعصير البرتقال وشاي الأعشاب يمكن أن تشربه كلما استطعت".

وذكر أن "أهم شيء لهزيمة هذا المرض هو أن يكون لديك تفكير إيجابي، وروح عالية، صحيح أن هذا الفيروس مميت ولكن أول شيء هو ليس مميتا لجميع الناس، وثانيًا تجديد العزم والثقة بالله والثقة بالنفس هم نصف العلاج".

وأشار إلى أنه "لجأ للإنترنت لمعرفة أي شيء يمكن أن يساعده على تقوية جهاز المناعة، وحصل على الكثير من الأعشاب مثل الكالبتوس، والبرتقال وأشياء أخرى".

وأكد أنه "كان إيجابيا، مليئا بالطاقة وخاصة أنه وجد الدعم في الأسرة والأصدقاء لذلك اخترت القتال مع هذا المرض".

بدورها، قالت زوجته درة بنت عبد الجليل، إنها "كانت تجربة صعبة، لأنك لا تستطيع أن تفعل أي شيء، تحتاج فقط لقول بضع كلمات لدعمه، لا يمكنك فعل أي شيء، فقط كن بجانبه"؛ بحسب "رويترز".

وبحسب آخر البيانات، سجلت تونس 726 حالة إصابة بالفيروس و34 حالة وفاة حتى أمس الاثنين.