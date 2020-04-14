كلب يثير دهشة الناس بمهارات المشي بـ"سكوتر"... فيديو

تمتلك الكلاب مهارات عدة، تجعلها مصدر سعادة للآخرين، إضافة إلى إمكانية استخدامها لأغراض الحراسة.

لكن بعض تلك الكلاب يمتلك مهارات فريدة في العديد من المجالات ومنها الرياضة.

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو، قالت إنه لكلب "بلدغ" فرنسي يقوم باستعراض مهارات المشي بـ"سكوتر" داخل حلبة مخصصة لذلك بطريقة رائعة.

Watch this French Bulldog skateboard like a pro pic.twitter.com/syKNJBCHpU — The Sun (@TheSun) April 14, 2020

توجد عدة سلالات من كلاب "البلدغ" تشمل البولدغ الأمريكي والبلدغ الإنجليزي العجوز والبلدغ الأسترالي والبلدغ الفرنسي.

وأهم ما يميز كلاب البلدغ أنها تمتلك أنفا عريضا وووجها متجعدا، إضافة إلى كونها شرسة بصورة كبيرة، وبعضها يشارك في منازلات الكلاب.