أطفال يستعرضون مهاراتهم في كرة السلة... فيديو

يمتلك بعض الأطفال مهارات تجعلهم متميزين عن غيرهم، في العديد من المجالات، ومنها الرياضة.

نشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، لمجموعة من الأطفال الصينيين، الذين يستعرضون مهاراتهم الفريدة في التحكم في الكرة خلال تدريبات ومنافسات مع آخرين للعب كرة السلة.

ويظهر الفيديو الأطفال، خلال التدريب على مهارات التحكم في الكرة بأساليب مختلفة، ومهارات التوصيب لإحراز أهداف، وطرق الإفلات من مدافعي الفريق الآخر ورمي الكرة إلى أعلى.