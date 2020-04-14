"بورش" تبيع واحدة من سياراتها النادرة في مزاد وتتبرع بالعائد لمكافحة كورونا

حولت شركات "فورد" و"جنرال موتورز" و"ماكلارين" و"تسلا" وغيرها، مصانعها إلى وحدات لإنتاج المعدات الطبية، فيما تصدر شركات مثل "أودي" و"جاجور" و"مرسيدس بنز" كتيبات تلوين لنماذجها الشهيرة حتى يتمكن المتحمسون من تلوينها في المنزل.

وفي نهج مشابه، تسعى "بورش" إلى مزاد علني تبيع فيه واحدة من آخر طرازات سيارة "911" غير المزودة بالتوربو، حيث ستبيع الشركة سيارة "سبيدستر" التي تعد آخر طرازات الجيل السابع من "911" عبر الإنترنت غدًا الأربعاء، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

وكانت هذه السيارة آخر نموذج من طراز 911 تخرج من خط الإنتاج كجزء من الجيل الناجح الذي بدأته بورش في 2011 وانتهى في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019. سيتم طرحها دون حجز، وستخصص جميع العائدات لصندوق "يونايتد واي ورلد وايد" لمكافحة جائحة كورونا.

قال كلاوس زيلمر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بورش كارز" في أمريكا الشمالية: "هذه السيارة جزء مهم من تاريخنا. مع وجود أي شيء أخير مثل هذا، فأنت تريد التأكد من أنه في يد العميل الذي يقدر تفرده، لذا فهي فرصة لبيع جزء من تاريخنا من أجل قضية جيدة".

The Final Porsche 991-Gen 911 Speedster Headed for Auction for Coronavirus Relief | Read More -->

https://t.co/DwsxjEcUyT pic.twitter.com/P2qZQgCXyt — Zero2Turbo.com (@Zero2Turbo) April 13, 2020

​حققت نسخة "بورش" السابقة الخاصة من "911" ذات المحرك التوربو والمعروفة بـ"مشروع الذهب" مبلغ 3.4 مليون دولار في مزاد خيري عام 2018، لكن زيملر كان حريصًا على تقليل هذه التوقعات نظرًا للظروف المختلفة حاليًا.