الفنانة يارا تتحدث عن حياتها العاطفية وكيف تريد أن تكون تفاصيل زفافها

تحدثت النجمة اللبنانية يارا عن وضعها العاطفي، ملمحة بطريقة غير مباشرة أنها "مغرومة"، مؤكدة أنها لا تريد أن يكون زفافها كبيرا، بل عبارة عن "جمعة" صغيرة من الأهل والمقربين.

واعترفت يارا بطريقة غير مباشرة خلال استضافتها في برنامج "دبي كروز" بأنها مغرومة، إذ جاوبت بأغنيتها "مغروم" عندما سألتها الإعلامية ميساء مغربي عن وضعها العاطفي الحالي.

وتحدثت النجمة اللبنانية بكل صراحة عن طريقة الزفاف الذي ترغب بإقامته، ونوهت إلى أنها "ترفض إقامة حفل ضخم في حال تزوجت في الفترة المقبلة لأنها لا تحب إقامة حفلات الزفاف"، قائلة: "أحب أن يكون في جمعة صغيرة للأصحاب والأقراب، ممكن حفلة صغيرة".

وكشفت عن رأيها: "أشعر أن العرس للناس المعزومين وكأنهم هم من يشعر بالسعادة، ولكن والأكيد هم يفرحوا بك ولكن أشعر كأنني أرتب نفسي كرما لهم وأشعر أن العرس لهم وليس لي".

وتابعت: "بحس لازم يكون كل شي حلو كرمالهم، ورح إنسى حالي ورح يكون في توتر، أنا لإني بغني بكثر أعراس وأفراح وعشت هالشي مع العرايس الحلوة في الأفراح وما بحس لح كون هيك".

وأطلقت الفنانة اللبنانية يارا، في نهاية الشهر الماضي، أغنية جديدة بعنوان "خليك بالبيت" ونشرتها عبر صفحتها على إنستغرام.

وكتبت يارا تحت الفيديو الذي نشرته من منزلها في دبي: "جديد أغنية خلّيك بالبيت كلمات وألحان الكبير طارق أبو جودة وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّي مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".