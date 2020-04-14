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    المغنية الأمريكية الشهيرة جينفر لوبيز خلال اختتام عرض أزياء لدار أزياء فيرساتشي لمجموعة أزياء ربيع-صيف 2020 في ميلانو، إيطاليا 20 سبتمبر 2019

    حدث عالمي ضخم يضم تايلور سويفت وجينفير لوبيز ونجوم رياضيين خلال أيام... ما قصته؟

    © AFP 2020 / Miguel Medina
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    قال منظمون، اليوم الثلاثاء، إن تايلور سويفت وجنيفر لوبيز وأوبرا وينفري انضممن إلى بث تلفزيوني خاص في نهاية هذا الأسبوع سيقر بجهود العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

    © REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
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    وبحسب "رويترز"، أعلن عن حدث "عالم واحد معًا في المنزل"، وهو مزيج من الموسيقى والكوميديا ​​والقصص من الأطباء والممرضات وعمال البقالة.

    كما أعلن عن حدث إضافي لمدة ست ساعات سيتضمن ظهور نجوم رياضيين بارزين، بما في ذلك بطل سباقات الفورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون، ولاعبة كرة القدم الأمريكية في كأس العالم للسيدات ميغان رابينوي، ومتزلج كأس العالم ليندسي فون وعشرات من المطربين والممثلين وغيرهم من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

    وسيتم البث، في 18 أبريل/ نيسان، للعرض الذي يستغرق ساعتين عبر العديد من شبكات التلفزيون في أمريكا الشمالية والعالمية مساء السبت في أكبر جهد حتى الآن لإظهار التضامن مع عمال الخطوط الأمامية.

    وسيظهر كل الذين يشاركون في هذا الحدث، الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية ومجموعة المناصرة "غلوبال سيتيزن"، عن بُعد بسبب الإبعاد الاجتماعي والإغلاق الذي يهدف إلى الحد من انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من 124000 شخص حول العالم.

    وقال هيو إيفانز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "غلوبال سيتيزن"، في بيان "أملنا في الحصول على العروض الخاصة هو أن يعرف الجميع أننا، كإنسانية مشتركة، يمكن أن نخرج من هذه اللحظة، ممتنين للأطباء والممرضات والمعلمين والعاملين في متاجر البقالة وجميع أولئك الذين السلامة وهم العمود الفقري لمجتمعاتنا".

    وأعلنت ليدي غاغا عن الحدث الأسبوع الماضي، لكنه توسع منذ ذلك الحين بشكل كبير وتضمن الآن بعض أكبر المشاهير في العالم، بما في ذلك سيلين ديون، وبيلي إيليش، وجون ليجند، وإلتون جون، وبول مكارتني، وكريس مارتن، وأندريا بوتشيلي ومايكل بوبلي.

    وفي حين أن هذا العرض الخاص لا يتم وصفه على أنه جمع التبرعات العامة، فإنه يهدف أيضًا إلى تشجيع المحسنين والشركات على التبرع والمساهمة في صندوق الاستجابة للتضامن Covid-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية.

    وقالت غاغا، الأسبوع الماضي، إنه تم جمع أكثر من 35 مليون دولار من الشركات.

    وأضافت غاغا في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي: "عندما نبث الهواء مباشرة في 18 أبريل/ نيسان، ضع محافظك بعيدًا، وبطاقات الائتمان الخاصة بك، وأي شيء تحتاج إليه واجلس واستمتع بالعرض الذي تستحقه جميعًا".

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    فيروس كورونا, أوبرا وينفري, تايلور سويفت, جينفر لوبيز
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