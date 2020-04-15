فيديو لمسنين يواجهان موقفا صعبا بطريقة إنسانية

يمتلك بعض الناس حسا إنسانيا عاليا منذ الصغر، لكن إنسانيتهم تصبح أكثر تأثيرا في من حولهم عندما يتقدمون في السن.

يظهر كبار السن قدرا كبيرا من الإنسانية، التي تظهر في حسن معاملتهم للآخرين، واهتمامهم بالصغار حتى مع عدم وجود صداقة أو علاقة قرابة.

نشرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية مقطع فيديو، قالت إنه لاثنين من كبار السن، يجمعهما موقفا صعبا يواجهانه معا، بأسمى معاني الإنسانية.

وتقول الصحيفة إن الحب الحقيقي لا يعرف الحدود، مضيفة: "هذا الحب الصادق عندما يتأصل في النفس يصبح أكثر قوة مع تقدم السن".

وتضيف الصحيفة: "يدا بيد، يتعاون مسنان في رحلة صعود السلم، التي كانت جزءا من المرح في طفولتهم، وتحولت إلى واحد من المواقف الصعبة التي يواجهونها في حياتهم اليومية، بعد تقدمهما بالسن".

وقالت الصحيفة إن هذين الرجلين يعكسان جانبا من قصص إنسانية تتكرر كل يوم، ويظهر فيها معنى التكاتف والتعاون، الذي يحول الصعاب إلى أمور يسيرة.