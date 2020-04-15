شاهد... ماذا فعلت هذه القطة مع صاحبها

تعد الحيوانات الأليفة مصدرا لسعادة الكثير من البشر، لأنها في نظرهم نموذجا للرقة والإخلاص.

وتعتبر القطط من أبرز الحيوانات الأليفة، التي يتم تربيتها داخل المنازل، لأنها تستطيع بحركاتها ورقتها أن تأسر قلوب الكثيرين وخاصة الأطفال، الذين يعشقون اللعب معها.

نشرت صحيفة "تشاينا ديلي" مقطع فيديو، قالت إنه لقطة تداعب صاحبها خلال إعداده الطعام داخل المطبخ.

ويظهر صاحب القطة في المطبخ خلال إعداد الطعام، بينما تأتي قطته لتتسلق على ظهره ثم تصعد على رقبته لتلتف حولها من الخلف وهي تداعبه بلطف.