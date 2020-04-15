من حضيض اليأس إلى قمة الأمل... 3 ملايين دولار ترسم أحلام أسرة مدمرة

اكتشف شاب وهو يفتح بريده الإلكتروني، أنه فائز بمبلغ 3 ملايين دولار باليانصيب المحلي الرسمي "سيت فور لايف".

لعب الحظ في حياة شاب محظوظ، خسر عمله بسبب الحجر الصحي المفروض بقصد التصدي لجائحة كورونا في أستراليا، حيث فاز بـ 2.8 مليون دولار بفضل ورقة يانصيب.

وقال الشاب المحظوظ بحسب صحيفة "ديلي ميل": "لقد أراحني هذا كثيرا فقد كنت مهموما في الفترة الأخيرة، ولكنني الآن سعيد جدا، هذا يمنحنا حرية مطلقة على المستوى المالي، إنه شعور رائع".

هذا الشاب مثله مثل الكثيرين الذين تضرروا بسبب العزل الصحي وتوقفت أعمالهم بعد جائحة كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، عالميا، المليونين إصابة، ونحو 127 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 486 ألفا.