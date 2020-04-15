بينها نملة وخنفساء... أقوى 9 كائنات على وجه الأرض

تتفاوت معايير القوة بين كائن وآخر، لكن البعض يمتلك قدرات جسدية تجعله ضمن أقوى 9 كائنات حية في العالم، يعتمد ذلك على حجم القوة التي يمتلكها بالنسبة لوزنه.

يقول موقع "365 وايلد لايف" الأمريكي، إن قوة العضلات، التي تمتلكها تلك الحيوانات تمنحها القدرة على الفتك بأعدائها، والوصول إلى فرائسها.

1- طائر العقاب

يعد رمزا للقوة تستخدمه الكثير من الدول شعارا لها، وهو طائر جارح يعيش في العديد من المناطق حول العالم.

© REUTERS / Handout/ Eagle Wings Foundation/Chopard نسر أبيض الذيل مع كاميرا 360 يطير فوق الأنهار الجليدية والجبال في شاموني، فرنسا 8 أكتوبر 2019

2 - الأناكوندا الخضراء

تعد الأناكوندا الخضراء التي تعيش في جنوب أفريقيا من أقوى الثعابين ويمكن أن يصل طولها إلى نحو 10 أمتار، ولها أنف تحت عينيها وأسنان حادة، ويمكنها السباحة في الماء والمشي على الأرض.

CC0 / pixabay / ddouk أناكوندا

وعلى خلاف بقية الثعابين هي غير سامة وتعتد على اصطياد فرائسها بقتلها أولا بأسنانها، ورغم ذلك يمكنها البقاء لأسابيع دون الحصول على غذاء.

3- الدب الرمادي

يعد أضخم أنواع الدببة وأصله في أمريكا الشمالية، ويمكنه الجري بسرعة تصل إلى 56 كم في الساعة،

4- النمر

يعد أضخم وأشرس الحيوانات المفترسة من فئة القطط الكبيرة، يمكنه أن يقضي على أية فريسة حتى الإنسان في لحظات بأسنانه فائقة القوة.

© Sputnik . Vitaliy Ankov نمر آمور الشهير في حديقة منطقة كراسنودارسكي كراي

ويمكنه السباحة في الماء بسرعة تصل إلى 32 كم في الساعة للوصول إلى فرائسه.

5- الغوريلا

تشير التقديرات إلى أن قوتها تساوى 6 أضعاف قوة أقوى إنسان على وجه الأرض، ويزيد وزنها عن 250 كغ، ويمكنها أن تجري بسرة تصل إلى 40 كم في الساعة.

6- نمل الورق

هذا النوع من النمل الذي يمضغ أوراق الشجر، يعد من فئة النمل الإستوائي، ويمكنه أن يحمل أشياء تساوى 50 مرة ضعف قوته.

7- الفيل الأفريقي

يعيش في أفريقيا ويعد من أقوى أنواع الفيلة، وأقوى جزء فيه هو خرطوم الفيل، الذين يمكنه من تحطيم أعدائه بضربة واحدة واقتلاع الأشجار.

8- خنفساء هرقل

تشير بعض التقارير إلى أنها كانت من أقوى الحيوانات على وجه الأرض، وتكمن قوتها في أنها تستطيع حمل أشياء وزنها يساوي 850 ضعف وزن الخنفساء.

9- خنافس الروث

يطلق عليها أيضا خنفساء الجعران، يمكنها حمل أشياء يصل وزنها إلى أكثر من 1100 ضعف وزنها الخاص.