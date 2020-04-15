تسجيل
15:30 GMT15 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    نمر آمور الشهير في سفاري بارك في بريمورسكي كراي

    بينها نملة وخنفساء... أقوى 9 كائنات على وجه الأرض

    © Sputnik . Vitaly Ankov
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/103854/05/1038540590_0:216:2873:1832_1200x675_80_0_0_af6f4ab6a3ed3dd328f88ea1669d2963.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202004151045178902-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-9-%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6/

    تتفاوت معايير القوة بين كائن وآخر، لكن البعض يمتلك قدرات جسدية تجعله ضمن أقوى 9 كائنات حية في العالم، يعتمد ذلك على حجم القوة التي يمتلكها بالنسبة لوزنه.

    يقول موقع "365 وايلد لايف" الأمريكي، إن قوة العضلات، التي تمتلكها تلك الحيوانات تمنحها القدرة على الفتك بأعدائها، والوصول إلى فرائسها.

    1- طائر العقاب

    يعد رمزا للقوة تستخدمه الكثير من الدول شعارا لها، وهو طائر جارح يعيش في العديد من المناطق حول العالم.

    نسر أبيض الذيل مع كاميرا 360 يطير فوق الأنهار الجليدية والجبال في شاموني، فرنسا 8 أكتوبر 2019
    © REUTERS / Handout/ Eagle Wings Foundation/Chopard
    نسر أبيض الذيل مع كاميرا 360 يطير فوق الأنهار الجليدية والجبال في شاموني، فرنسا 8 أكتوبر 2019

    2 - الأناكوندا الخضراء

    تعد الأناكوندا الخضراء التي تعيش في جنوب أفريقيا من أقوى الثعابين ويمكن أن يصل طولها إلى نحو 10 أمتار، ولها أنف تحت عينيها وأسنان حادة، ويمكنها السباحة في الماء والمشي على الأرض.

    أناكوندا
    © CC0 / pixabay / ddouk
    أناكوندا

    وعلى خلاف بقية الثعابين هي غير سامة وتعتد على اصطياد فرائسها بقتلها أولا بأسنانها، ورغم ذلك يمكنها البقاء لأسابيع دون الحصول على غذاء.

    3- الدب الرمادي

    يعد أضخم أنواع الدببة وأصله في أمريكا الشمالية، ويمكنه الجري بسرعة تصل إلى 56 كم في الساعة، 

    4- النمر

    يعد أضخم وأشرس الحيوانات المفترسة من فئة القطط الكبيرة، يمكنه أن يقضي على أية فريسة حتى الإنسان في لحظات بأسنانه فائقة القوة.

    نمر آمور الشهير في حديقة منطقة كراسنودارسكي كراي
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    نمر آمور الشهير في حديقة منطقة كراسنودارسكي كراي

    ويمكنه السباحة في الماء بسرعة تصل إلى 32 كم في الساعة للوصول إلى فرائسه.

    5- الغوريلا

    تشير التقديرات إلى أن قوتها تساوى 6 أضعاف قوة أقوى إنسان على وجه الأرض، ويزيد وزنها عن 250 كغ، ويمكنها أن تجري بسرة تصل إلى 40 كم في الساعة.

    6- نمل الورق

    هذا النوع من النمل الذي يمضغ أوراق الشجر، يعد من فئة النمل الإستوائي، ويمكنه أن يحمل أشياء تساوى 50 مرة ضعف قوته.

    7- الفيل الأفريقي

    يعيش في أفريقيا ويعد من أقوى أنواع الفيلة، وأقوى جزء فيه هو خرطوم الفيل، الذين يمكنه من تحطيم أعدائه بضربة واحدة واقتلاع الأشجار.

    8- خنفساء هرقل

    تشير بعض التقارير إلى أنها كانت من أقوى الحيوانات على وجه الأرض، وتكمن قوتها في أنها تستطيع حمل أشياء وزنها يساوي 850 ضعف وزن الخنفساء.

    9- خنافس الروث

    يطلق عليها أيضا خنفساء الجعران، يمكنها حمل أشياء يصل وزنها إلى أكثر من 1100 ضعف وزنها الخاص.

    انظر أيضا:

    مشهد يحبس الأنفاس... مواجهة بين مصور وحيوان مفترس
    الحيوان المفترس الأكثر خطورة في العالم
    معركة شرسة... حيوان الراكون يدافع عن صغاره ضد وشق مفترس (فيديو)
    حيوان مفترس يهاجم قارب سفينة حربية روسية ويدمره
    الكلمات الدلالية:
    الفيل الأفريقي, الخنفساء السوداء, نمر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ملصق سوفيتي - اغسلوا أيديكم بعد العمل وقبل الأكل!
    لتحمي نفسك من الأمراض... الاتحاد السوفيتي ينصحك بهذا
    الأمم المتحدة توبخ ترامب
    الأمم المتحدة توبخ ترامب
    أوبك + تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    أوبك+" تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك