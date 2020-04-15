اكتشاف مذهل وغريب من سم عنكبوت صيني شديد العدوانية

اكتشاف مذهل وكبير تحقق على يد علماء في أستراليا، يتمثل في تطوير مسكنات ألم بديلة للمواد المعتمدة على الأفيون وغير مسببة للإدمان باستخدام سم عنكبوت صيني شديد العدوانية.

وأثبت الدواء فعالية في تخفيف الألام، بعد أن تمت تجربته على الفئران، بحسب ما نشره موقع "ساينس أليرت" العلمي.

وقال أحد العلماء المشاركين في ابتكار العقار الجديد، إن المواد الأفيونية فعالة في إنتاج مسكنات الألم، إلا أنها تسبب آثار جانبية مثل الغثيان والإمساك بجانب خطر الإدمان.

ويتضمن سم العنكبوت البروتين المصغر، وأثبت أنه فعال حتى أنه لا يتطلب سوى جرعة قليلة للغاية لتخفيف الألم.

يذكر أن العقار ما زال بعيدا عن التجارب السريرية التي تقام على البشر.