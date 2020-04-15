قطة تائهة وسط الطريق تستعطف شرطيا والأخير يقدم لها المساعدة... فيديو

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمبادرة سائق دراجة نارية من الشرطة الصينية، حين توقف في منتصف الطريق لإنقاذ قطة صغيرة عالقة.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشره موقع الصحافة الصينية على "تويتر"، شرطيا كان على متن دراجة نارية يتوقف وسط الطريق، بعدما رأى قطعة صغيرة تائهة وسط السيارات ليمسك بالقطة ويحملها إلى الرصيف بعيدا عن الخطر.

Heartwarming! Chinese policeman picks up a lost kitten and takes it away from the flowing traffic. pic.twitter.com/99a90oDEMm — People's Daily, China (@PDChina) April 12, 2020

هذا وأشاد الكثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالالتفاتة الإنسانية من الشرطي، فيما وصفه البعض بأنه "بطل".