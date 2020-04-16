وفاء عامر: "العمال" يقومون بدور عظيم ولا يجب التقليل من شأنهم

قالت الفنانة المصرية وفاء عامر، إنه لا يجب التحقير من "العمالة اليومية"، وأن توجيه النصائح لهم بشكل لائق هو واجب ومسؤولية.

وأضافت عامر في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الدولة قامت بإجراءات جادة تجاه العمالة اليومية وأن الإنفاق الحالي سيكون له تأثيره في المستقبل، وهو ما يفرض على الجميع العمل الجاد بعد زوال الأزمة.

وبشأن العمالة اليومية وتوجيه النصح لها، شددت عامر: "نحن دون هؤلاء لم نكن، دون عامل اليومية لن تكون هناك إنشاءات ولا نظافة ولا متابعة لكافة الاحتياجات، وأنا شخصيا أكن لهم كل الاحترام لما يقومون به من دور عظيم في المجتمع".

وتابعت: "فيما يتعلق بالجوانب المادية أقوم بها بيني وبين الله، وحال المزايدة علي سأكون مضطرة لتوضيح ذلك رغم عدم رغبتي في هذا الأمر، وأنا لم أبخل على أي أحد بأي شيء في الوقت الراهن أو قبله، كما أن البعض يطلب مني فيديوهات في إطار المساهمة لإدخال البهجة على العروسين في ظل إلغاء حفلات الزفاف في الوقت الراهن وألبي طلبهم".

وأكدت على أنها "لا تتأخر على أي حدث سياسي أو دعائي لمصلحة الوطن، وأن الواجب يحتم على الجميع القيام بذلك".

واستطردت: "بعض الأبواق تردد أن الفنان لا يشعر بشيء في ظل أزمة كورونا، لكني أقول إن هناك مسؤولية كبيرة على الفنانين لا يدركها البعض، نحن أمام نحو 2 مليون مواطن يعملون في المجال الفني وتقع مسؤوليتهم الآن على عاتق الفنانين الذين يساهمون في مساعدتهم في الوقت الراهن في ظل الأزمة وتوقف عمليات التصوير".